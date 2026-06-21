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Risma Azzah Fatin
Minggu, 21 Juni 2026 | 20.06 WIB

Piala Dunia 2026 Ungkap Sisi Kejam Sepak Bola Melalui Kegagalan Dramatis Turki

Turki resmi tereliminasi karena alami 2 kekalahan beruntun tanpa kemenangan (Instagram @goal) - Image

Turki resmi tereliminasi karena alami 2 kekalahan beruntun tanpa kemenangan (Instagram @goal)

JawaPos.com – Perjalanan Turki di Piala Dunia 2026 berakhir secara mengejutkan setelah tersingkir lebih awal dari fase grup meski tampil dominan dalam pertandingan.

Tim asuhan Vincenzo Montella gagal melaju ke babak berikutnya setelah mengalami kekalahan dari Australia dan Paraguay.

Situasi tersebut menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, dominasi permainan tidak selalu menjamin kemenangan, seperti dilansir dari laman Kbizoom pada Minggu (21/6).

1.     Penguasaan Bola Tinggi Tidak Menjamin Hasil Pertandingan

Turki menunjukkan kendali permainan yang luar biasa dengan rata-rata penguasaan bola mencapai 75 persen dalam dua pertandingan Piala Dunia 2026. Namun, dominasi tersebut tidak mampu menghasilkan kemenangan karena lawan lebih efektif memanfaatkan peluang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sepak bola sering kali ditentukan oleh hasil akhir, bukan hanya penguasaan permainan.

2.     Banyaknya Tembakan Tidak Selalu Berakhir Menjadi Gol

Tim nasional Turki mencatatkan total 62 tembakan selama dua pertandingan, tetapi hanya 13 yang mengarah tepat ke gawang lawan. Dari jumlah peluang tersebut, tidak satu pun berhasil dikonversi menjadi gol. Statistik itu menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian akhir menjadi faktor penting dalam menentukan nasib sebuah tim.

3.     Dominasi Operan Tidak Mampu Mengubah Jalannya Pertandingan

Turki mencatatkan lebih dari 1.300 operan sepanjang pertandingan yang menunjukkan kemampuan mereka dalam membangun serangan. Namun, penguasaan bola dan distribusi umpan yang tinggi tidak mampu membongkar pertahanan lawan secara maksimal. Sepak bola kembali menunjukkan bahwa strategi yang terlihat dominan tetap dapat gagal jika tidak menghasilkan ancaman nyata.

4.     Satu Kesalahan Kecil Dapat Menghancurkan Perjuangan Panjang

Editor: Setyo Adi Nugroho
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