Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 23 Juni 2026 | 03.15 WIB

Ramalan Shio Besok Selasa 23 Juni 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Bagi shio Monyet, tidak ada waktu yang lebih baik untuk memulai kembali selain sekarang.

Sedangkan shio Ayam tunjukkan jati dirimu dengan mengambil keputusan tegas dan memimpin.

Berikut ini ramalan shio pada hari Selasa 23 Juni 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Tidak ada waktu yang lebih baik untuk memulai kembali selain sekarang.

Ciptakan lembaran baru untuk diri Anda sendiri.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Shio Besok Selasa 23 Juni 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Selasa 23 Juni 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci

Selasa, 23 Juni 2026 | 03.10 WIB

Ramalan Zodiak Besok Selasa 23 Juni 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Besok Selasa 23 Juni 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

Selasa, 23 Juni 2026 | 03.05 WIB

Ramalan Zodiak Besok Selasa 23 Juni 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Besok Selasa 23 Juni 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

Selasa, 23 Juni 2026 | 03.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites - Image
1

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

2

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

3

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

4

Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks

5

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

6

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

7

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

8

Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore