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Endah Primasari Utami
Selasa, 23 Juni 2026 | 17.12 WIB

Intip 6 Shio yang Beruntung dan Bahagia di Hari Terbuka Naga Bumi, 23 Juni 2026

Ilustrasi, shio yang beruntung dan bahagia di Hari Terbuka Naga Bumi, 23 Juni 2026. Magnific/ freepik. - Image

Ilustrasi, shio yang beruntung dan bahagia di Hari Terbuka Naga Bumi, 23 Juni 2026. Magnific/ freepik.

JawaPos.com - Selasa, 23 Juni 2026 adalah Hari Terbuka Naga Bumi untuk tahun Kuda Api dan selama bulan Kuda Kayu.

Ini berarti adanya peluang baru, kebahagiaan muncul untuk beberapa shio yang beruntung.

Sesuatu yang hampir mereka tinggalkan, kini mulai terasa mungkin lagi.

Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Selasa (23/6), berikut ini enam shio yang beruntung dan bahagia di hari ini, 23 Juni 2026.

1. Naga

Hari ini, 23 Juni 2026 adalah waktu yang tepat untuk berhenti meragukan diri sendiri dan mulai menghubungi orang yang Anda rindukan.

Jujur saja, Anda sudah lama ingin berbicara dengannya bukan?

Kebahagiaan datang saat Anda menyadari bahwa pintu sebenarnya tidak pernah tertutup.

2. Kelinci

Selama ini Anda menahan percakapan, karena Anda pikir akan canggung.

Padahal antisipasi seperti ini justru lebih buruk dari realitanya.

Tapi, di hari Selasa, 23 Juni 2026, Anda menjadi orang yang jauh lebih reseptif.

Anda berhenti untuk menghindar dan membayangkan skenario terburuk. Sebaliknya, Anda langsung menyelesaikannya.

Anda merasa lega untuk itu dan percayalah, hal-hal baik akan menghampiri Anda segera.

3. Kuda

Editor: Hanny Suwindari
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