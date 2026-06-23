Ramalan Zodiak Leo 23 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)
JawaPos.com - Kesuksesan bisnis dan keuangan membuat zodiak leo merasa bahagia dan puas. Leo juga menantikan untuk melangkah maju. Sisi negatif dari periode ini adalah orang-orang yang tidak terlalu dapat dipercaya, mungkin memutuskan untuk memanfaatkan leo demi kepentingan mereka sendiri.
Beberapa orang bahkan mungkin meminta pinjaman. Berhati-hatilah dengan orang-orang yang leo putuskan untuk bantu, karena mereka mungkin tidak jujur kepada leo. Jangan mudah percaya pada cerita-cerita sedih.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Selasa, 23 Juni 2026.
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Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo perlu berpikir untuk membuat hubungan asmara saat ini kembali menarik. Terkait karir, leo perlu mempertimbangkan semua pro dan kontra sebelum memutuskan untuk berganti pekerjaan.
Sementara itu, tahan diri untuk tidak mudah marah karena hal itu akan membuat tekanan darah melonjak. Terkait keuangan, hindari menjalin kemitraan saat ini, karena periode ini tidak akan memberikan hasil yang menjanjikan.
Cinta Leo
Leo mungkin merasa ada jarak yang tercipta dengan pasangan. Ini sebenarnya akibat dari rasa puas diri yang muncul dari kalian berdua. Hari ini, pikirkan cara untuk membuat hubunganmu kembali menarik.
Bahkan jika bekerja lembur, leo tetap bisa membumbui kehidupan cinta dengan panggilan telepon atau pengiriman bunga kepada pasangan di waktu yang tepat. Hal itu bisa mengangkat semangat leo yang lesu.
Karir Leo
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