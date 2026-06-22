4 Weton yang Diprediksi Memiliki Potensi Menikmati Kehidupan yang Stabil dan Berkecukupan Seumur Hidup

JawaPos.Com - Kepercayaan mengenai weton masih menjadi bagian yang menarik dalam budaya Jawa.

Melalui perhitungan hari lahir dan pasaran, primbon Jawa mencoba menggambarkan watak, keberuntungan, hingga arah perjalanan hidup seseorang.

Meskipun tidak dapat dijadikan patokan mutlak, banyak orang menjadikan pembahasan weton sebagai sarana refleksi dan motivasi dalam menjalani kehidupan.

Dalam berbagai penafsiran primbon, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki potensi menikmati kehidupan yang stabil dan berkecukupan.

Menariknya, kemapanan tersebut tidak selalu dikaitkan dengan kekayaan yang datang secara tiba-tiba.

Sebaliknya, keberhasilan mereka lebih sering dihubungkan dengan karakter positif seperti ketekunan, kedisiplinan, kemampuan mengelola keuangan, serta kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.

Dilansir dari kanal Youtube Cermin Diri, inilah empat weton yang diprediksi memiliki potensi menikmati kehidupan yang stabil dan berkecukupan seumur hidup.