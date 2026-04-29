Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 29 April 2026 | 19.45 WIB

4 Zodiak Ini Mendambakan Hubungan yang Stabil, Fondasi yang Jelas Penting untuk Membangun Hubungan

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Empat zodiak berikut mencari hubungan yang stabil dan penuh kedalaman emosi pada pasangannya. 

Mereka percaya bahwa komitmen adalah pondasi utama supaya hubungan bisa berjalan lama. 

Mereka menganggap bahwa rasa saling memahami dan kepercayaan, serta konsistensi adalah kunci agar hubungan bisa berjalan harmonis

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut menginginkan hubungan yang stabil selamanya. 

Taurus adalah zodiak berelemen tanah. Anda menghargai kepercayaan, rasa dapat diandalkan, dan pasangan yang sama-sama menghormati rutinitas. Anda merasa tenang saat mengetahui bahwa pasangan anda akan selalu ada. Anda tidak takut untuk berusaha selama anda tahu pasangan juga sama-sama berkomitmen.

Cancer adalah zodiak berelemen air yang sering digerakkan oleh emosi. Anda membutuhkan pasangan yang bisa diandalkan, konsisten, dan hadir secara emosional. Anda ingin tahu bahwa saat gelombang kehidupan menjadi sulit, pasangan anda akan menjadi tempat berlindung yang aman. 

Capricorn juga sangat menghargai stabilitas di dalam hubungan. And ambisius dan penuh tekad. Sehingga anda membutuhkan pasangan yang memahami dan menghargai dorongan untuk terus maju. Anda membutuhkan pasangan yang dapat dipercaya, jujur, dan sama seriusnya dalam hubungan seperti dirimu. Anda menginginkan tindakan nyata yang  membuktikan komitmen mereka.

Virgo bukan tipe yang membutuhkan gestur besar atau ungkapan cinta yang berlebihan. Anda tidak mencari romansa yang penuh gejolak, melainkan hubungan yang mampu bertahan dalam beberapa waktu. Anda membutuhkan sosok yang memahami bahwa rutinitas bukanlah sesuatu yang membatasi, melainkan cara anda menunjukkan cinta dan keseriusan. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
