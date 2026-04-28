9 Kebiasaan Sederhana yang Menjaga Seseorang Tetap Stabil Meski Dilanda Kesedihan

JawaPos.Com - Kesedihan sering datang tanpa banyak tanda. Kadang muncul dari kehilangan, kekecewaan, atau hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan.

Perasaan ini bisa membuat langkah terasa berat, pikiran dipenuhi keraguan, dan emosi menjadi sulit dikendalikan.

Dalam kondisi seperti itu, banyak orang berusaha terlihat kuat, padahal di dalam dirinya sedang tidak baik-baik saja.

Menjaga kestabilan di tengah kesedihan bukan tentang menolak perasaan tersebut.

Justru sebaliknya, ini tentang bagaimana tetap berdiri sambil mengakui bahwa hati sedang tidak utuh.

Kebiasaan kecil memiliki peran penting dalam proses ini. Hal-hal sederhana yang dilakukan setiap hari bisa menjadi penyangga yang menjaga seseorang tetap berjalan, meskipun pelan.

Dilansir dari Yourtango, inilah sembilan kebiasaan sederhana yang mampu membantu seseorang tetap stabil meski sedang dilanda kesedihan.

1. Tetap Menjalani Rutinitas, Meski Tidak Sempurna

Kesedihan sering membuat seseorang kehilangan semangat untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukan. Rutinitas terasa berat, bahkan untuk hal sederhana sekalipun.

Namun, tetap menjalani rutinitas meskipun tidak sempurna, membantu menjaga struktur hidup.

Rutinitas memberikan rasa normal di tengah kondisi yang tidak stabil. Tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan semuanya dengan maksimal.

Cukup melakukan apa yang mampu dilakukan hari itu sudah menjadi langkah penting untuk tetap bertahan.

2. Memberi Ruang untuk Merasakan, Bukan Menekan

Banyak orang berusaha menahan kesedihan agar terlihat baik-baik saja.