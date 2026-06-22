Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 22 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Transit hari ini akan membuat zodiak Aries kehilangan kesabaran. Beberapa masalah kesehatan diprediksi terjadi pada Aries hari ini. Alasan ini mungkin membuat Aries kesal sepanjang hari. Aries perlu mengendalikan emosi dan rileks.



Jika mudah marah, situasinya hanya akan memburuk dan menjauhkan orang lain. Aries perlu menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga untuk merasa lebih baik di penghujung hari.



Jika zodiak Taurus mengalami hubungan yang kurang harmonis dengan pasangan, hari ini masalah tersebut akhirnya mulai terselesaikan. Hal ini karena upaya terus-menerus yang kalian berdua lakukan untuk menjadikan hubungan ini sukses.

Perbaikan ini juga merupakan hasil kerja keras dan pengendalian diri dari kedua belah pihak. Pastikan Taurus tidak membiarkan apa pun sia-sia.

Selain itu, kalian berdua perlu menangani segala sesuatunya dengan dewasa agar hubungan kembali normal. Lanjutkan upaya luar biasa ini secara bersamaan. Taurus perlu memastikan bahwa pasangan mengetahui betapa Taurus mencintainya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Senin, 22 Juni 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak Aries dapat menikmati kehidupan romantis yang baru dengan pasangan hari ini. Terkait karir, Aries harus mengendalikan emosi agar tidak membuat keputusan yang salah tanpa disadari.

Sementara itu, berhati-hatilah karena stres dan ketegangan dapat berdampak buruk pada kesehatan. Terkait keuangan, kerja keras dan inisiatif Aries akan menghasilkan pendapatan tambahan yang selama ini diinginkan.