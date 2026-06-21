Ramalan Zodiak Mingguan Aries 21 hingga 27 Juni 2026: Waspadai Konflik, Fokus pada Ketenangan dan Pengembangan Diri

JawaPos.com - Minggu ini, Aries diprediksi akan menghadapi beberapa situasi yang cukup menantang, terutama dalam hubungan dengan orang-orang di sekitar.

Perbedaan pendapat dan kesalahpahaman berpotensi muncul, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan pribadi.

Karena itu, Aries perlu lebih sabar dalam menyikapi setiap masalah agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Di sisi lain, periode 21-27 Juni 2026 juga menjadi waktu yang baik bagi Aries untuk lebih mendekatkan diri pada kegiatan yang dapat memberikan ketenangan batin.

Aktivitas spiritual, refleksi diri, atau meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dapat membantu mengurangi tekanan yang dirasakan sepanjang minggu.

Berikut ramalan lengkap zodiak Aries pada 21 hingga 27 Juni 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan pekerjaan, Aries perlu menjaga komunikasi dengan atasan maupun rekan kerja.

Ada kemungkinan muncul perbedaan pandangan yang dapat memicu perdebatan.

Sebaiknya hindari sikap terburu-buru dalam memberikan respons dan cobalah mendengarkan pendapat orang lain terlebih dahulu.

Minggu ini juga menjadi kesempatan bagi Aries untuk menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi kritik.

Sikap profesional dan kemampuan mengendalikan emosi akan membantu menjaga reputasi di lingkungan kerja.

2. Asmara