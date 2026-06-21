Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dhiaz Asihing Pamartany
Minggu, 21 Juni 2026 | 15.58 WIB

Ramalan Zodiak Mingguan Sagitarius 21 hingga 27 Juni 2026: Waspadai Konflik dan Pengeluaran Tak Terduga

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/soponyono1) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/soponyono1)

JawaPos.com - Tidak semua minggu berjalan sesuai rencana, dan hal itu tampaknya akan dirasakan oleh Sagitarius pada periode 21-27 Juni 2026.

Ramalan minggu ini menunjukkan adanya sejumlah tantangan yang berpotensi menguji kesabaran, terutama dalam urusan pekerjaan, hubungan pribadi dan keuangan.

Karena itu, kemampuan menjaga emosi dan memilih kata-kata dengan bijak akan menjadi kunci untuk menghindari masalah yang lebih besar.

Meski beberapa hambatan mungkin muncul, bukan berarti minggu ini tidak bisa dilalui dengan baik.

Sagitarius disarankan untuk meluangkan waktu melakukan aktivitas yang menyenangkan, seperti mendengarkan musik, berolahraga ringan, atau menjalani hobi favorit.

Kegiatan tersebut dapat membantu meredakan stres dan menjaga keseimbangan emosi di tengah kesibukan yang padat.

Berikut ramalan lengkap zodiak Sagitarius pada 21-27 Juni 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam dunia kerja, Sagitarius mungkin menghadapi suasana yang kurang kondusif.

Hubungan dengan beberapa rekan kerja berpotensi mengalami gangguan sehingga dapat memengaruhi kenyamanan saat menjalankan tugas sehari-hari.

Untuk mengatasi situasi tersebut, Anda perlu bersikap lebih fleksibel dan menghindari konflik yang tidak perlu.

Kemampuan beradaptasi dengan berbagai kondisi akan membantu menjaga produktivitas dan memperlancar pekerjaan selama minggu ini.

2. Asmara

Kehidupan percintaan Sagitarius membutuhkan perhatian lebih. Komunikasi dengan pasangan perlu dijaga agar tetap sopan dan penuh pengertian.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces 21 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 21 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 21 Juni 2026 | 15.54 WIB

Ramalan Zodiak Mingguan Gemini 21 hingga 27 Juni 2026: Penuh Momen Bahagia, Karier dan Asmara Semakin Harmonis - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Mingguan Gemini 21 hingga 27 Juni 2026: Penuh Momen Bahagia, Karier dan Asmara Semakin Harmonis

Minggu, 21 Juni 2026 | 15.50 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 21 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius 21 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 21 Juni 2026 | 15.41 WIB

Terpopuler

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga - Image
1

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

2

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

3

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

4

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

5

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

6

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan

7

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore