Jika Anda Masih Membuat Daftar Tugas Tulisan Tangan, Anda Mungkin Memiliki 7 Ciri Khas Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah maraknya aplikasi produktivitas dan pengingat digital, masih banyak orang yang memilih cara tradisional untuk mengatur aktivitas mereka: menulis daftar tugas dengan tangan. Bagi sebagian orang, kebiasaan ini mungkin terlihat kuno. Namun, menurut berbagai kajian dalam psikologi, tindakan sederhana menuliskan daftar tugas secara manual ternyata berkaitan dengan sejumlah karakter dan pola pikir tertentu.

Menariknya, pilihan untuk menggunakan pena dan kertas bukan hanya soal kebiasaan, melainkan juga dapat mencerminkan bagaimana seseorang berpikir, memproses informasi, dan mengelola kehidupannya sehari-hari.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (18/6), terdapat tujuh ciri khas yang sering dimiliki oleh orang yang masih setia membuat daftar tugas tulisan tangan.

1. Memiliki Kesadaran Diri yang Tinggi

Orang yang menulis daftar tugas secara manual cenderung lebih sadar terhadap tanggung jawab dan prioritas mereka. Proses menuliskan satu per satu pekerjaan yang harus dilakukan membantu mereka memahami apa yang benar-benar penting.

Dalam psikologi, kemampuan mengenali kebutuhan, tujuan, dan kewajiban pribadi termasuk bagian dari self-awareness atau kesadaran diri. Dengan menuangkan rencana ke atas kertas, seseorang dapat melihat gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengatur waktunya.

Selain itu, daftar tugas tulisan tangan memungkinkan seseorang untuk melakukan refleksi terhadap pencapaian mereka. Saat sebuah tugas dicoret setelah selesai, muncul rasa puas yang memperkuat motivasi dan memberikan gambaran nyata tentang kemajuan yang telah dicapai.

2. Cenderung Lebih Fokus dan Minim Gangguan

Berbeda dengan aplikasi digital yang berada di perangkat yang sama dengan media sosial, email, dan berbagai notifikasi lainnya, daftar tugas tulisan tangan tidak menghadirkan gangguan tambahan.