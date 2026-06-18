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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 18 Juni 2026 | 15.58 WIB

11 Kebiasaan Orang IQ Tinggi yang Terlihat Malas tapi Secara Psikologi Justru Menyembuhkan Otak

kebiasaan orang IQ tinggi yang terlihat malas tapi secara psikologi justru menyembuhkan otak / foto : Magnific/ cookie_studio - Image

kebiasaan orang IQ tinggi yang terlihat malas tapi secara psikologi justru menyembuhkan otak / foto : Magnific/ cookie_studio

JawaPos.com – Orang dengan IQ tinggi sering disalahpahami karena kebiasaan-kebiasaan mereka yang tampak malas ternyata secara psikologi memiliki manfaat nyata bagi kesehatan otak.

Dunia yang didominasi oleh budaya produktivitas instan sering salah menginterpretasikan cara kerja otak cerdas yang justru bekerja dengan cara paling efisien.

Kebiasaan seperti melamun, menghindari obrolan ringan, atau menghabiskan banyak waktu sendirian bukan tanda kemalasan melainkan strategi alami untuk menyembuhkan dan mengoptimalkan otak.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (18/6), berikut sebelas kebiasaan orang ber-IQ tinggi yang sering disalahpahami sebagai kemalasan, padahal justru memperkuat fungsi kognitif dan kesejahteraan mental mereka.

1. Melompati langkah-langkah dalam memecahkan masalah

Studi dari Neuroscience and Biobehavioral Reviews menjelaskan bahwa banyak orang sangat cerdas menunjukkan aktivasi otak yang lebih rendah saat menyelesaikan tugas kompleks karena otak mereka bekerja lebih efisien.

Mereka tidak malas, melainkan menemukan rute tercepat menuju solusi dengan cara yang mungkin terlihat berbeda dari standar umum yang diharapkan orang lain.

2. Sering tidur siang

Studi dari Scientific Reports menemukan bahwa orang yang secara rutin tidur siang justru memiliki tingkat pemrosesan kognitif yang lebih tinggi dari rata-rata orang.

Tidur siang singkat berkaitan dengan produktivitas dan fokus yang lebih baik dibandingkan mereka yang terus bekerja tanpa istirahat sampai kelelahan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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