8 Kebiasaan yang Sering Dipegang Teguh oleh Orang-Orang dengan Disiplin Kuat, Bahkan di Hari-Hari Terburuk Mereka Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa disiplin adalah soal motivasi yang tidak pernah padam. Padahal, menurut psikologi, orang-orang yang memiliki disiplin kuat bukanlah mereka yang selalu bersemangat setiap hari, melainkan mereka yang tetap melakukan hal-hal penting bahkan ketika suasana hati sedang buruk, energi menurun, atau hidup terasa berat.

Hari-hari terburuk akan datang kepada siapa saja. Rasa malas, stres, kelelahan, dan berbagai masalah pribadi dapat membuat seseorang kehilangan semangat. Namun, orang yang disiplin memiliki kebiasaan tertentu yang tetap mereka pegang teguh. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang membuat mereka terus maju, meskipun tidak selalu dalam kondisi terbaik.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (17/6), terdapat delapan kebiasaan yang umumnya dimiliki oleh orang-orang dengan disiplin kuat menurut perspektif psikologi.

1. Mereka Tetap Menjalankan Rutinitas Dasar

Psikologi perilaku menunjukkan bahwa rutinitas membantu mengurangi kebutuhan untuk terus-menerus mengambil keputusan. Orang yang disiplin tidak memaksa diri melakukan segalanya secara sempurna saat sedang terpuruk. Sebaliknya, mereka fokus pada rutinitas dasar yang paling penting.

Misalnya, mereka tetap bangun pada jam yang sama, mandi, merapikan tempat tidur, atau menyelesaikan tugas utama meskipun hanya sedikit. Mereka memahami bahwa konsistensi lebih penting daripada intensitas sesaat.

Bagi mereka, melakukan sesuatu dalam porsi kecil tetap lebih baik daripada tidak melakukan apa pun.

2. Mereka Tidak Menunggu Motivasi Datang

Menurut psikologi, motivasi sering kali bersifat sementara. Orang yang disiplin tidak bergantung pada perasaan "ingin melakukannya". Mereka memahami bahwa tindakan justru sering kali mendahului motivasi.