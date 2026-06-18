10 Tanda Orang Sengsara yang Terlihat dari Kebiasaan Negatif yang Terlalu Mereka Pedulikan Secara Psikologi

JawaPos.com – Orang yang merasa sengsara hampir selalu bisa dikenali dari hal-hal yang mereka pedulikan secara berlebihan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Secara psikologi, kebiasaan negatif yang terus diulang tidak selalu menjadi penyebab utama kesengsaraan seseorang, tetapi pasti memperparah dan melanggengkan siklus tersebut.

Para ahli bahkan menyebut bahwa orang paling sengsara cenderung menghabiskan banyak waktu dalam kepala mereka sendiri dengan sudut pandang dunia yang lebih realistis namun tidak tersaring.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (18/6), berikut sepuluh tanda yang bisa menggambarkan seberapa sengsara seseorang hanya dari apa yang terlalu mereka pedulikan setiap harinya.

1. Mengamati dinamika kelompok secara berlebihan

Orang yang sengsara cenderung terus memantau siapa yang menyukai mereka dan apakah mereka diterima atau tidak dalam lingkungan sosial di sekitarnya.

Mereka terbiasa merasa tidak diinginkan sehingga memilih menonton dari pinggiran daripada hadir sebagai diri sendiri dan membiarkan koneksi terjadi secara alami.

Bahkan bagi introvert sekalipun, pola perilaku "orang luar" ini bisa menjadi faktor risiko depresi ketika tidak diseimbangkan dengan keterlibatan sosial yang disengaja.

2. Mencari seseorang untuk disalahkan