Ramalan Zodiak Sagitarius Besok Minggu, 14 Juni 2026: Keberuntungan Menguat, Hubungan Asmara Makin Harmonis

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini menjadi momen yang cukup positif bagi Sagitarius. Konjungsi Jupiter dan Venus terjadi di rumah ke-8, sektor yang berkaitan dengan transformasi, keintiman, serta sumber keuangan bersama.

Sementara itu, Bulan bergerak melalui rumah ke-7 yang berhubungan dengan kemitraan, hubungan personal, dan kerja sama. Kombinasi energi ini membawa peluang besar dalam urusan hubungan dan kerja sama.

Bagi Sagitarius yang memiliki pasangan, pengaruh Bulan di rumah kemitraan membantu mencairkan ketegangan serta menyelesaikan konflik yang mungkin telah berlangsung cukup lama.

Ditambah lagi, energi rumah ke-8 memperkuat kedekatan emosional sehingga hubungan terasa lebih hangat dan intim.

Di sisi lain, perjalanan yang berkaitan dengan bisnis atau pekerjaan diprediksi memberikan hasil yang menguntungkan.

Aspek keuangan juga menunjukkan perkembangan positif karena peluang pemasukan dapat datang dari sumber yang tidak terduga.

Dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan lengkap Sagitarius di hari Minggu mulai dari cinta, karier, kesehatan, emosi, hingga perjalanan.

Asmara Sagitarius

Meskipun Venus memancarkan energi romantis yang kuat, Anda mungkin masih merasa ada beberapa hal dalam hubungan yang belum berjalan sesuai harapan. Jangan biarkan perasaan tersebut dipendam terlalu lama.

Komunikasi yang jujur dan terbuka dapat membantu memperbaiki situasi serta mempererat hubungan dengan pasangan.

Sementara bagi Sagitarius yang masih lajang, pesona Anda sedang meningkat sehingga berpotensi menarik perhatian banyak orang.

Karier Sagitarius