Ramalan Zodiak Scorpio Besok Minggu, 14 Juni 2026: Saatnya Melepaskan Beban Lama dan Menyambut Peluang Baru

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/pikisuperstar) JawaPos.com - Hari ini, Scorpio mendapatkan pengaruh positif dari konjungsi Jupiter dan Venus yang berada di rumah ke-9, sektor yang berkaitan dengan perjalanan jauh, pendidikan, wawasan, dan pengembangan diri.

Sementara itu, Bulan bergerak melalui rumah ke-8 yang identik dengan transformasi, perubahan batin, serta proses melepaskan hal-hal yang tidak lagi bermanfaat.

Kombinasi energi ini memberikan kesempatan bagi Scorpio untuk membebaskan diri dari kecemasan, ketakutan, atau beban emosional yang selama ini tersimpan.

Meskipun energi rumah ke-8 terkadang memunculkan kenangan atau konflik lama, kehadiran Jupiter dan Venus membantu Anda menghadapi semuanya dengan lebih tenang dan bijaksana.

Hari ini juga menjadi waktu yang baik untuk melakukan perjalanan jarak jauh atau merencanakan petualangan baru.

Dari sisi kesehatan, tubuh merespons positif upaya detoksifikasi alami. Karena itu, prioritaskan konsumsi makanan bergizi dan pastikan kebutuhan cairan tubuh terpenuhi dengan baik.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ramalan lengkap Scorpio seputar cinta, karier, keuangan, kesehatan, dan perjalanan.

Asmara Scorpio

Komunikasi menjadi kunci utama dalam hubungan percintaan Anda hari ini. Jika ada perasaan, harapan, atau masalah yang selama ini dipendam, cobalah untuk mengungkapkannya secara jujur dan terbuka.

Ketika Anda mampu menyampaikan keinginan dengan jelas, kesalahpahaman yang sempat mengganggu hubungan berpotensi terselesaikan dengan lebih mudah. Sikap terbuka akan memperkuat kedekatan emosional dengan pasangan.

Karier Scorpio

Biasanya Scorpio dikenal sebagai pribadi yang penuh semangat, kreatif, dan mampu menemukan solusi dalam berbagai situasi. Namun hari ini, motivasi kerja mungkin terasa sedikit menurun dibandingkan biasanya.