8 Weton yang Diyakini Memiliki Jalan Menuju Kemakmuran, Benarkah Rezeki Mengalir Lebih Mudah?

Ilustrasi Rezeki Mengalir (Freepik)
JawaPos.com - Dalam kehidupan, hampir setiap orang mendambakan kondisi finansial yang stabil, keluarga yang harmonis, serta masa depan yang lebih sejahtera. Berbagai cara dilakukan untuk meraih tujuan tersebut, mulai dari bekerja keras hingga terus mengembangkan kemampuan diri agar mampu memanfaatkan peluang yang datang.
Dalam budaya Jawa, terdapat warisan pengetahuan yang dikenal sebagai primbon. Salah satu pembahasannya berkaitan dengan weton, yaitu perpaduan hari dan pasaran kelahiran yang dipercaya dapat menggambarkan karakter, potensi, serta kecenderungan seseorang dalam menjalani kehidupan.
Meski demikian, penting dipahami bahwa pembahasan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.
Kemakmuran pada akhirnya tetap dipengaruhi oleh usaha, kedisiplinan, sikap hidup, dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.
Berikut 8 weton yang menurut primbon Jawa sering dikaitkan dengan peluang besar menuju kehidupan yang lebih mapan yang dirangkum dari kanal YouTube Bara Raja cirebon pada Jumat (12/06).
Minggu Pon dikenal sebagai weton yang memiliki kemampuan bersosialisasi dengan sangat baik.
Pemilik weton ini umumnya mudah diterima di berbagai lingkungan dan mampu membangun hubungan yang harmonis dengan banyak orang.
Kemampuan menjalin relasi tersebut sering dianggap sebagai modal penting dalam dunia kerja maupun usaha.
Jaringan pertemanan yang luas kerap membuka peluang baru yang tidak didapatkan oleh semua orang.
Menurut kepercayaan primbon Jawa, keberuntungan Minggu Pon sering datang melalui hubungan sosial yang terbangun dengan baik.
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