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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 12 Juni 2026 | 17.49 WIB

Aura Kesuksesan Semakin Kuat, 8 Weton Ini Diprediksi Menikmati Masa Penuh Pencapaian dan Kemakmuran di Tahun 2026

Ilustrasi weton yang sukses (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang sukses (Magnific)

JawaPos.com - Kepercayaan terhadap weton masih menjadi bagian dari budaya Jawa yang diwariskan dari generasi ke generasi. 

Banyak masyarakat meyakini bahwa weton tidak hanya menggambarkan hari kelahiran seseorang, tetapi juga mencerminkan karakter, potensi, hingga peluang keberuntungan yang mungkin dimiliki dalam perjalanan hidup.

Dalam berbagai perhitungan primbon Jawa, beberapa weton sering dikaitkan dengan energi positif yang kuat. 

Pemilik weton tersebut dipercaya memiliki kemampuan untuk menarik peluang, membangun kesuksesan, serta memperoleh kemakmuran melalui kerja keras dan ketekunan yang mereka miliki.

Meski demikian, weton bukanlah penentu mutlak nasib seseorang. Kesuksesan tetap membutuhkan usaha, doa, dan komitmen yang konsisten. 

Namun, karakter positif yang melekat pada weton tertentu sering dianggap menjadi modal besar untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Dilansir dari kanal YouTube Primbon Tanah Jawa, inilah delapan weton yang kerap disebut memiliki aura kesuksesan yang semakin kuat dan diprediksi menikmati masa penuh pencapaian dan kemakmuran.

1. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon sering dianggap sebagai salah satu weton yang memiliki daya tarik keberuntungan yang cukup kuat. 

Pemilik weton ini dikenal memiliki intuisi yang tajam serta kemampuan membaca situasi dengan baik.

Editor: Candra Mega Sari
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