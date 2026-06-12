‘Tibo Gedong’: 8 Weton yang Diyakini Membawa Aura Kemakmuran, Berpotensi Sukses dan Kaya Raya Sejak Lahir

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton dipercaya bukan sekadar penanda hari kelahiran.

Kombinasi antara hari dan pasaran diyakini menyimpan energi serta karakter khusus yang dapat memengaruhi perjalanan hidup seseorang.

Di antara berbagai jenis weton yang dikenal masyarakat Jawa, terdapat kelompok istimewa yang disebut Weton Tibo Gedong.

Dalam kepercayaan turun-temurun, weton ini sering dikaitkan dengan keberuntungan besar, kemudahan meraih rezeki, hingga peluang menduduki posisi terhormat dalam kehidupan sosial.

Sosok yang lahir dengan weton Tibo Gedong dipercaya memiliki "balungan gajah", simbol kekuatan, kewibawaan, dan daya tahan yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.

Karena itulah, mereka diyakini memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kemapanan ekonomi dan kesuksesan dibandingkan kebanyakan orang.

Meski demikian, keberhasilan yang diraih bukan semata-mata karena faktor keberuntungan.

Karakter positif, ketekunan, kecerdasan membaca peluang, serta kerja keras tetap menjadi kunci utama dalam perjalanan mereka menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Dikutip dari kanal YouTube Primbon Jawa, Kamis (11/6), berikut delapan weton Tibo Gedong yang dipercaya memiliki potensi besar menjadi sosok sukses dan hidup berkecukupan.