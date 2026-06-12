Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Elista Ita Yustika
Sabtu, 13 Juni 2026 | 00.54 WIB

‘Tibo Gedong’: 8 Weton yang Diyakini Membawa Aura Kemakmuran, Berpotensi Sukses dan Kaya Raya Sejak Lahir

8 Weton Tibo Gedong yang Diprediksi Sejak Lahir Ditakdirkan Kaya Raya(Freepik) - Image

8 Weton Tibo Gedong yang Diprediksi Sejak Lahir Ditakdirkan Kaya Raya(Freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton dipercaya bukan sekadar penanda hari kelahiran. 

Kombinasi antara hari dan pasaran diyakini menyimpan energi serta karakter khusus yang dapat memengaruhi perjalanan hidup seseorang.

Di antara berbagai jenis weton yang dikenal masyarakat Jawa, terdapat kelompok istimewa yang disebut Weton Tibo Gedong

Dalam kepercayaan turun-temurun, weton ini sering dikaitkan dengan keberuntungan besar, kemudahan meraih rezeki, hingga peluang menduduki posisi terhormat dalam kehidupan sosial.

Sosok yang lahir dengan weton Tibo Gedong dipercaya memiliki "balungan gajah", simbol kekuatan, kewibawaan, dan daya tahan yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.

Karena itulah, mereka diyakini memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kemapanan ekonomi dan kesuksesan dibandingkan kebanyakan orang.

Meski demikian, keberhasilan yang diraih bukan semata-mata karena faktor keberuntungan. 

Karakter positif, ketekunan, kecerdasan membaca peluang, serta kerja keras tetap menjadi kunci utama dalam perjalanan mereka menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Dikutip dari kanal YouTube Primbon Jawa, Kamis (11/6), berikut delapan weton Tibo Gedong yang dipercaya memiliki potensi besar menjadi sosok sukses dan hidup berkecukupan.

1. Minggu Kliwon

Minggu Kliwon dikenal sebagai pribadi yang santun, rendah hati, namun memiliki kharisma yang kuat. 

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Bukan Hanya Soal Uang, Inilah 4 Tanda Kamu Sukses dalam Hidup - Image
Kepribadian

Bukan Hanya Soal Uang, Inilah 4 Tanda Kamu Sukses dalam Hidup

Rabu, 10 Juni 2026 | 04.57 WIB

10 Kebiasaan Sering Melekat pada Orang yang Tumbuh dari Kelas Menengah ke Bawah, Bahkan Setelah Menjadi Sukses - Image
Kepribadian

10 Kebiasaan Sering Melekat pada Orang yang Tumbuh dari Kelas Menengah ke Bawah, Bahkan Setelah Menjadi Sukses

Rabu, 10 Juni 2026 | 01.54 WIB

Orang-Orang yang Sukses dalam Hampir Semua Hal yang Mereka Tekuni Biasanya Meninggalkan 8 Hal Ini Setiap Akhir Bulan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang-Orang yang Sukses dalam Hampir Semua Hal yang Mereka Tekuni Biasanya Meninggalkan 8 Hal Ini Setiap Akhir Bulan Menurut Psikologi

Minggu, 7 Juni 2026 | 03.05 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor - Image
1

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor

2

Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik

3

Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!

4

Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan

5

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

6

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog

9

Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026

10

Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore