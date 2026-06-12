10 Weton Anak yang Bawa rezeki, Angkat Derajat Orang Tua dan Kemakmuran Keluarga Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton anak bawa rezeki, angkat derajat orang tua dan kemakmuran menurut primbon Jawa (Magnific/Freepik)
JawaPos.com - Dalam primbon Jawa, terdapat sepuluh weton anak yang diramalkan tumbuh menjadi pribadi pandai mencari rezeki dan mengangkat derajat orang tua.
Kesepuluh weton ini dipercaya membawa kemakmuran keluarga karena karakter unggul yang sudah tertanam sejak lahir.
Setiap weton anak memiliki naungan spiritual yang berbeda-beda dan turut membentuk potensi rezeki di masa depannya.
Primbon Jawa mencatat bahwa karakter, ketekunan, dan nilai-nilai yang dibawa setiap weton menjadi kunci utama terwujudnya kemakmuran tersebut.
Dilansir dari akun YouTube Alun Firmansyah pada Jumat (12/6), berikut sepuluh weton anak yang bawa rezeki, angkat derajat orang tua dan kemakmuran keluarga menurut primbon Jawa.
1. Minggu Wage
Weton Minggu Wage berneptu 9 dan berada di bawah naungan lakuning angin yang membentuk karakter aktif dan kompetitif sejak kecil.
Naungan dadi kayu menjadikan weton ini dicintai banyak orang, berkedudukan tinggi, dan dianugerahi rezeki terus-menerus sepanjang hidupnya.
Masa depan anak dengan weton ini diramalkan cerah karena kemampuan mencari nafkah yang kuat untuk memenuhi semua kebutuhannya.
2. Kamis Kliwon
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