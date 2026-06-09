Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Rabu, 10 Juni 2026 | 04.57 WIB

Bukan Hanya Soal Uang, Inilah 4 Tanda Kamu Sukses dalam Hidup

ilustrasi orang yang sukses. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang sukses. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Ada anggapan umum di masyarakat bahwa kehidupan ideal melibatkan banyak uang, bepergian keliling dunia, atau memiliki pakaian bermerk.

Namun, kesuksesan seseorang tidak selalu terkait dengan kekayaan materi.

Ada indikator tertentu yang menunjukkan bahwa seseorang telah memahami segalanya dalam hidup.

Melansir michelelian, berikut empat tanda Anda sedang sukses dalam hidup meski tidak merasa begitu.

1. Kamu telah belajar untuk melepaskan masa lalu

Kebebasan adalah indikator utama seberapa baik seseorang menjalani hidupnya.

Meskipun setiap orang ingin menghilangkan kekhawatiran dan stres, sama pentingnya untuk melepaskan masa lalu.

Sebagian orang kesulitan dengan hal ini karena mereka tidak tahu bagaimana melepaskan masa lalu.

Mereka terus menyiksa pikiran dengan hal itu dan trauma yang belum terselesaikan dapat memengaruhi hubungan saat ini.

Potensi tersebut dapat menghambat pertumbuhan pribadi dan kemampuan untuk mempercayai orang lain, serta menjadi batu sandungan dalam menjalin persahabatan baru.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
10 Kebiasaan Sering Melekat pada Orang yang Tumbuh dari Kelas Menengah ke Bawah, Bahkan Setelah Menjadi Sukses - Image
Kepribadian

10 Kebiasaan Sering Melekat pada Orang yang Tumbuh dari Kelas Menengah ke Bawah, Bahkan Setelah Menjadi Sukses

Rabu, 10 Juni 2026 | 01.54 WIB

Orang-Orang yang Sukses dalam Hampir Semua Hal yang Mereka Tekuni Biasanya Meninggalkan 8 Hal Ini Setiap Akhir Bulan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang-Orang yang Sukses dalam Hampir Semua Hal yang Mereka Tekuni Biasanya Meninggalkan 8 Hal Ini Setiap Akhir Bulan Menurut Psikologi

Minggu, 7 Juni 2026 | 03.05 WIB

3 Zodiak yang Bisa Jadi Kaya Mendadak di Tahun 2026, Rezeki Suka Muncul Tak Terduga dalam Jumlah Besar - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Bisa Jadi Kaya Mendadak di Tahun 2026, Rezeki Suka Muncul Tak Terduga dalam Jumlah Besar

Sabtu, 6 Juni 2026 | 19.32 WIB

Terpopuler

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16 - Image
1

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

2

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

3

Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan

4

Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026

5

Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

6

Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"

7

Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo? 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore