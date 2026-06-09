Bukan Hanya Soal Uang, Inilah 4 Tanda Kamu Sukses dalam Hidup

ilustrasi orang yang sukses. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Ada anggapan umum di masyarakat bahwa kehidupan ideal melibatkan banyak uang, bepergian keliling dunia, atau memiliki pakaian bermerk.
Namun, kesuksesan seseorang tidak selalu terkait dengan kekayaan materi.
Ada indikator tertentu yang menunjukkan bahwa seseorang telah memahami segalanya dalam hidup.
1. Kamu telah belajar untuk melepaskan masa lalu
Kebebasan adalah indikator utama seberapa baik seseorang menjalani hidupnya.
Meskipun setiap orang ingin menghilangkan kekhawatiran dan stres, sama pentingnya untuk melepaskan masa lalu.
Sebagian orang kesulitan dengan hal ini karena mereka tidak tahu bagaimana melepaskan masa lalu.
Mereka terus menyiksa pikiran dengan hal itu dan trauma yang belum terselesaikan dapat memengaruhi hubungan saat ini.
Potensi tersebut dapat menghambat pertumbuhan pribadi dan kemampuan untuk mempercayai orang lain, serta menjadi batu sandungan dalam menjalin persahabatan baru.
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