‘Tibo Mulyo’: 7 Weton yang Diyakini Punya Garis Rezeki Kuat, Hidup Makmur dan Bergelimang Keberuntungan

7 weton yang ditakdirkan sukses (freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton dipercaya bukan sekadar penanda hari kelahiran.

Kombinasi hari dan pasaran lahir diyakini menyimpan karakter, potensi, hingga arah perjalanan rezeki seseorang sepanjang hidup.

Salah satu konsep yang cukup dikenal adalah Tibo Mulyo, yaitu kelompok weton yang dipercaya memiliki peluang besar meraih kemakmuran, kesuksesan, dan kehidupan yang berkecukupan.

Pemilik weton ini disebut-sebut mempunyai energi positif yang memudahkan mereka mendapatkan peluang, membangun karier, hingga mencapai kestabilan finansial.

Meski demikian, keberhasilan tetap dipengaruhi oleh usaha, ketekunan, serta kemampuan memanfaatkan kesempatan yang datang.

Weton hanya menjadi bagian dari kepercayaan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Dikutip dari kanal YouTube Ngaos Jawa, Kamis (11/6), berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki potensi besar untuk hidup sukses dan makmur.

1. Rabu Pon Rabu Pon memiliki neptu 14, hasil penjumlahan Rabu (7) dan Pon (7).

Pemilik weton ini dikenal sebagai pribadi yang santun, tenang, serta mampu menciptakan suasana nyaman bagi orang di sekitarnya.

Karakter tersebut membuat mereka mudah dipercaya dan dihormati.

Dalam Primbon Jawa, Rabu Pon juga dikaitkan dengan keberuntungan yang terus berkembang sehingga berpeluang meraih kesuksesan dalam pekerjaan maupun usaha.

2. Rabu Pahing Dengan neptu 16, Rabu Pahing dikenal sebagai sosok yang bijaksana, cerdas, dan memiliki wawasan luas.

Mereka umumnya mampu berpikir tenang saat menghadapi masalah serta memiliki kemampuan belajar yang baik.