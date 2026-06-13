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Leni Setya Wati
Minggu, 14 Juni 2026 | 06.33 WIB

Weton Pembawa Keberuntungan? Ini 9 Weton yang Diprediksi Alami Perubahan Finansial

ilustrasi Panen Keberuntungan (Freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.

 
Perhitungan yang berasal dari perpaduan hari lahir dan pasaran Jawa ini telah lama menjadi bagian dari budaya yang masih dipercaya sebagian masyarakat hingga saat ini.
 
Menurut sejumlah penafsiran primbon, ada beberapa weton yang diperkirakan akan memasuki fase baru dalam urusan rezeki.
 
Menariknya, peluang tersebut diyakini datang dari jalur yang tidak biasa, mulai dari pertemuan tak sengaja, pekerjaan baru, relasi yang berkembang menjadi peluang usaha, hingga kesempatan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan.
 
Berikut sembilan weton yang dalam berbagai penafsiran primbon disebut memiliki peluang mengalami perubahan dalam pola rezeki mereka:
 
1. Senin Legi
 
Pemilik weton Senin Legi dikenal sebagai pribadi yang sabar dan gigih dalam menjalani pekerjaan.
 
Dalam waktu mendatang, peluang rezeki dipercaya muncul melalui jaringan pertemanan atau relasi baru yang sebelumnya tidak dianggap memiliki pengaruh besar. 
 
Kesempatan kerja sama dapat menjadi pintu menuju peningkatan penghasilan.
 
2. Selasa Pon
 
Weton Selasa Pon disebut berpotensi mengalami perkembangan dalam kondisi finansial. Sumber pemasukan yang sebelumnya berjalan lambat diperkirakan mulai menunjukkan kemajuan.
 
Bahkan kesempatan yang pernah terlewat atau dianggap gagal bisa kembali hadir dengan hasil yang lebih baik.
 
3. Rabu Wage
 
Rabu Wage dikenal memiliki kemampuan melihat peluang yang tidak disadari banyak orang.
 
Dalam periode tertentu, rezeki diperkirakan datang dari aktivitas sampingan atau kemampuan yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
 
Keberanian mengambil langkah baru menjadi faktor penting.
 
4. Kamis Kliwon
 
Dalam penafsiran primbon, Kamis Kliwon sering dikaitkan dengan keberuntungan yang datang melalui bantuan orang lain.
 
Dukungan, rekomendasi, atau ajakan kerja sama dari lingkungan sekitar berpotensi membawa perubahan positif dalam bidang ekonomi.
 
5. Jumat Pahing
 
Setelah melewati berbagai proses dan tantangan, pemilik weton Jumat Pahing dipercaya mulai menuai hasil dari usaha yang telah dilakukan dalam waktu lama.
 
Peluang peningkatan pendapatan terbuka lebih luas dibandingkan sebelumnya.
 
6. Sabtu Legi
 
Sabtu Legi diperkirakan memperoleh peluang rezeki dari bidang yang tidak biasa.
 
Hobi, keterampilan yang terpendam, atau pekerjaan yang datang secara mendadak dapat berkembang menjadi sumber pemasukan yang menjanjikan.
 
7. Minggu Wage
 
Pemilik weton Minggu Wage berpotensi mendapatkan kabar baik terkait pekerjaan maupun usaha.
 
Peluang yang awalnya terlihat sederhana dapat berkembang menjadi kesempatan besar apabila dikelola dengan baik dan penuh kesabaran.
 
8. Rabu Kliwon
 
Rabu Kliwon dipercaya memiliki kesempatan untuk meningkatkan kondisi ekonomi secara bertahap.
 
Rezeki yang datang mungkin tidak langsung besar, tetapi hadir melalui serangkaian peluang yang saling berkaitan dan membawa dampak positif dalam jangka panjang.
 
9. Kamis Pon
 
Kamis Pon disebut sebagai salah satu weton yang berpotensi memperoleh tambahan rezeki dari hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya.
 
Dukungan keluarga, teman, atau lingkungan sekitar dapat menjadi faktor yang membuka jalan menuju peluang baru.
 
Tetap Mengutamakan Usaha dan Kerja Keras
 
Perlu dipahami bahwa pembahasan mengenai weton dan rezeki merupakan bagian dari tradisi budaya Jawa yang diwariskan secara turun-temurun.
 
Prediksi yang muncul dalam primbon tidak dapat dijadikan kepastian karena keberhasilan dan rezeki seseorang tetap dipengaruhi oleh usaha, kerja keras, doa, serta berbagai faktor dalam kehidupan nyata.
 
Meski demikian, banyak orang menjadikan penafsiran weton sebagai motivasi untuk tetap optimistis, terus berusaha, dan lebih peka terhadap peluang yang bisa datang kapan saja, termasuk dari arah yang sebelumnya tidak pernah diduga.
 
 

Editor: Hanny Suwindari
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