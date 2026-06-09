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Niko Sulpriyono
Rabu, 10 Juni 2026 | 05.11 WIB

Rezeki Datang Diam-Diam! 6 Zodiak Ini Diprediksi Paling Beruntung pada Rabu, 10 Juni 2026

Ilustrasi Rezeki datang diam-diam (Freepik) - Image

Ilustrasi Rezeki datang diam-diam (Freepik)

JawaPos.com - Setiap hari membawa energi yang berbeda bagi masing-masing zodiak. 

Ada yang harus menghadapi tantangan, ada pula yang berkesempatan menikmati keberuntungan yang datang dari berbagai arah. 

Pada Rabu, 10 Juni 2026, sejumlah zodiak diprediksi berada dalam fase yang cukup positif, terutama dalam hal rezeki, ketenangan batin, dan penyelesaian masalah yang selama ini membebani pikiran.

Menariknya, keberuntungan yang hadir kali ini tidak selalu berbentuk materi atau keuntungan finansial semata. 

Sebagian zodiak justru mendapatkan kemudahan dalam menghadapi persoalan, menemukan jalan keluar dari masalah, hingga merasakan kebahagiaan yang telah lama dinantikan.

Berdasarkan pembacaan energi hari ini, terdapat 6 zodiak yang diperkirakan memperoleh keberuntungan lebih besar dibanding yang lain. Siapa saja mereka? 

Berikut ulasan lengkapnya yang dirangkum dari kanal YouTube ZODIAK HARIAN pada Selasa (09/06).

1. Virgo

Virgo menjadi salah satu zodiak yang diprediksi memperoleh energi positif sepanjang hari. 

Meski masih ada beberapa persoalan yang perlu diselesaikan, situasi yang terjadi saat ini sebenarnya jauh lebih baik dibanding yang Anda bayangkan.

Hari ini menjadi waktu yang tepat untuk mensyukuri berbagai pencapaian yang telah diraih. 

Editor: Hanny Suwindari
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