Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 10 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini, mungkin akan bijaksana bagi zodiak libra untuk mengendalikan emosi. Libra harus memastikan bahwa emosi tidak memengaruhi keputusan penting yang harus dibuat hari ini.

Jika sesuatu membuatmu kesal, jangan buang waktu untuk mencoba mencari tahu mengapa hal itu mengganggu. Atasi saja dengan cara yang diplomatis.

Sebelum melebarkan sayap dan terbang, ingatlah untuk hati-hari dan mengikuti kata hati. Ini hanya gangguan sementara. Bahkan sebelum libra menyadarinya, semuanya akan berjalan sesuai rencana.

Zodiak scorpio harus menghindari perselisihan yang tidak perlu dengan orang-orang terdekat hari ini. Alih-alih menyelesaikan masalah, pertengkaran justru akan mempersulit penyelesaiannya.

Scorpio harus lebih berhati-hati dengan apa yang dikatakan. Cobalah dapat menghindari kerusakan yang tidak perlu dengan lebih selektif dalam memilih kata-kata ketika berkonflik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Rabu, 10 Juni 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Saat kehidupan percintaan sedang bermasalah, sebaiknya zodiak libra tidak memprovokasi pasangan. Terkait karir, susun strategi dan pikirkan sumber daya yang libra butuhkan untuk meraih impian.

Sementara itu, jaga pikiran tetap aktif dengan menekuni hobi santai seperti berjalan-jalan atau membaca buku. Terkait keuangan, lakukan perencanaan yang cermat jika libra sedang mempertimbangkan untuk memilih berinvestasi pada perumahan atau properti.