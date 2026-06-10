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Niko Sulpriyono
Kamis, 11 Juni 2026 | 00.04 WIB

5 Zodiak yang Diprediksi Ketiban Hoki Besar pada 10 Juni 2026, Ada yang Dapat Rezeki dari Masa Lalu

Ilustrasi Ketiban Hoki (Freepik) - Image

Ilustrasi Ketiban Hoki (Freepik)

JawaPos.com - Setiap hari membawa energi dan peluang yang berbeda bagi setiap orang. 

Dalam dunia astrologi dan pembacaan tarot, ada momen tertentu ketika beberapa zodiak diperkirakan berada dalam fase yang lebih menguntungkan dibanding biasanya. 

Keberuntungan tersebut bisa hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari rezeki, hubungan, pekerjaan, hingga jalan keluar dari masalah yang selama ini membebani pikiran.

Pada 10 Juni 2026, 5 zodiak disebut memiliki peluang lebih besar untuk merasakan energi positif yang dapat membawa perubahan dalam kehidupan mereka. 

Menariknya, keberuntungan yang datang tidak selalu berbentuk uang atau hadiah, tetapi juga bisa berupa pertemuan penting, dukungan dari orang terdekat, atau kesempatan yang membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik.

Lalu, zodiak apa saja yang diprediksi beruntung pada hari tersebut? Berikut ulasannya yang dirangkum dari kanal YouTube Ryan mercury pada Rabu (10/06).

1. Libra, Saatnya Menutup Bab Lama dan Menyambut Kesempatan Baru

Bagi Libra, keberuntungan pada 10 Juni 2026 justru datang melalui sebuah kenyataan yang mungkin terasa tidak menyenangkan di awal. 

Ada kemungkinan Anda menerima informasi, keputusan, atau situasi yang membuat kecewa dan memaksa untuk melihat kenyataan dari sudut pandang yang berbeda.

Meski terasa pahit, kondisi tersebut sebenarnya menjadi titik awal perubahan yang lebih baik. 

Apa yang selama ini menghambat perkembangan Anda perlahan mulai tersingkir, sehingga ruang baru terbuka untuk peluang yang lebih menjanjikan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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