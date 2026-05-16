10 Mall Terbaik dan Terlengkap di Bekasi, Jadi Liburan Paling Seru dari Nonton hingga Belanja Full Diskon

JawaPos.com – Bekasi dikenal sebagai salah satu kota penyangga ibu kota dengan pilihan mall terbaik yang terus berkembang pesat.

Pusat perbelanjaan di kota ini hadir dengan konsep yang sangat beragam, mulai dari one-stop shopping center, lifestyle mall, hingga superblok mewah bertaraf internasional.

Setiap mall menawarkan pengalaman unik yang cocok untuk berbagai kalangan, mulai dari keluarga hingga anak muda yang ingin menikmati liburan akhir pekan.

Dilansir dari laman Traveloka dan Rumah123 pada Sabtu (16/5), berikut sepuluh rekomendasi mall terbaik dan terlengkap cocok buat liburan di Bekasi.

1. AEON Mall Deltamas

AEON Mall Deltamas adalah mall terbesar di kota ini sekaligus dinobatkan sebagai AEON Mall terbesar di Asia Tenggara, berlokasi di Pusat Kota Deltamas, Cikarang, Kabupaten ini, dengan total bangunan seluas 200.000 m² dan dibuka pada 22 Maret 2024.

Mall tiga lantai bernuansa Jepang ini menghadirkan lebih dari 300 tenant, termasuk AEON Supermarket dengan produk khas Jepang, fashion internasional, food court dengan puluhan pilihan kuliner, dan bioskop.

Daya tarik tambahan berupa area hijau seluas 20.000 m² dengan lebih dari 7.000 pohon, play zone anak yang luas, fasilitas parkir yang sangat besar, dan keamanan 24 jam menjadikannya destinasi wisata belanja keluarga yang lengkap.