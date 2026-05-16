12 Mall Terbaik di Medan, Cocok Buat Liburan Indoor yang Adem Bebas dari Cuaca Panas

JawaPos.com – Kota ini dikenal sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia dengan pilihan mall terbaik yang terus berkembang pesat.

Pusat perbelanjaan di kota ini hadir dengan konsep yang beragam, mulai dari lifestyle mall kelas atas, trade center, hingga semi-outdoor city walk yang populer di kalangan anak muda.

Setiap mall menawarkan pengalaman yang berbeda dan cocok untuk berbagai kalangan, mulai dari keluarga hingga mereka yang sekadar ingin menikmati liburan akhir pekan.

Dilansir dari laman Traveloka dan Rumah123 pada Sabtu (16/5), berikut 12 rekomendasi mall terbaik cocok buat liburan di Medan.

1. Sun Plaza

Sun Plaza adalah salah satu mall bergaya lifestyle kelas atas yang berlokasi di Jalan KH. Zainul Arifin, Madras Hulu, Kecamatan Polonia, tepat di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, dan buka setiap hari pukul 10.00–20.00 WIB.

Mall enam lantai dengan luas bangunan 87 ribu meter persegi ini menghadirkan brand internasional seperti Uniqlo, H&M, New Balance, dan Pandora, serta tenant lokal favorit seperti Hypermart, Sociolla, Sushi Tei, dan ZAP Clinic.