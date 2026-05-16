8 Rekomendasi Tempat Liburan di Bandung Buat Healing di Long Weekend, Mulai dari Sarae Hills hingga D’Pakar Bandung

JawaPos.com - Bandung memang selalu punya banyak pilihan tempat liburan yang cocok buat healing, short escape, sampai quality time saat weekend.
Mulai dari wisata alam, danau cantik, air terjun, sampai cafe dengan view perbukitan yang adem, semuanya bisa jadi pilihan untuk melepas penat.
Tidak heran kalau banyak wisatawan menjadikan Bandung sebagai destinasi favorit untuk refreshing bersama teman, pasangan, maupun keluarga.
Dilansir dari Instagram @bandung.reference dan @puter.bandung, berikut rekomendasi tempat liburan di Bandung dengan view cantik yang wajib masuk wishlist.
1. Sarae Hills Bandung
Sarae Hills jadi salah satu spot wisata hits yang cocok buat kamu yang suka berburu foto aesthetic.
Tempat ini memiliki banyak area instagramable dengan konsep ala luar negeri yang unik dan menarik.
Lokasinya berada di Pagerwangi, Bandung, dan buka mulai pukul 09.00 hingga 22.00 WIB.
Selain punya banyak spot foto kece, suasana di sini juga terasa nyaman untuk nongkrong santai saat sore hari sambil menikmati udara sejuk khas Bandung.
2. Taman Langit Pangalengan
Taman Langit Pangalengan cocok buat kamu yang ingin menikmati panorama kebun teh dan udara dingin pegunungan.
Tempat wisata ini terkenal dengan view alamnya yang luas serta suasana tenang yang bikin pikiran lebih rileks.
Berlokasi di kawasan Pangalengan, tempat ini sering dijadikan lokasi healing tipis-tipis saat weekend.
