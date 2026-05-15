Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 16 Mei 2026 | 02.55 WIB

3 Zodiak yang Tidak Suka Saat-Saat Baper, Lebih Pilih Mundur Daripada Jatuh Cinta

Ilustrasi baper/freepik

JawaPos.com-Beberapa orang menikmati situasi jatuh cinta. Namun ada juga orang-orang yang justru membenci perasaan itu.

Mereka tidak suka saat mengetahui diri mereka sedang baper terhadap seseorang. Akhirnya mereka lebih memilih menjauh untuk menyelamatkan hidupnya.

Mengutip informasi dari laman collective.world tiga zodiak ini pilih mundur daripada harus jatuh cinta.

Capricorn punya banyak rencana besar di dalam hidupnya. Oleh karena itu, disaat tanpa sengaja mulai menyukai seseorang, capricorn bisa merasa hidupnya jadi berantakan. Perasaan baper justru seperti gangguan bagi capricorn terutama disaat mereka sedang fokus mengejar hidup.

Sagittarius tidak suka merasa terikat pada tempat, situasi, dan seseorang. Bahkan, terkadang mereka tanpa sadar merusak hubungan yang sebenarnya berpotensi berjalan dengan baik karena takut kehilangan kebebasan mereka sendiri.

Pisces dipenuhi dengan banyak emosi di dalam kesehariannya. Saat menyukai seseorang, mereka bisa merasa rapuh, takut, dan hilang keseimbangan. Perasaan itu datang terlalu cepat dan terasa besar. Oleh karena itu, pisces  sering memilih untuk menjauh untuk melindungi diri sendiri.

***

Editor: Novia Tri Astuti
