3 Zodiak yang Tidak Suka Saat-Saat Baper, Lebih Pilih Mundur Daripada Jatuh Cinta

Ilustrasi baper/freepik
JawaPos.com-Beberapa orang menikmati situasi jatuh cinta. Namun ada juga orang-orang yang justru membenci perasaan itu.
Mereka tidak suka saat mengetahui diri mereka sedang baper terhadap seseorang. Akhirnya mereka lebih memilih menjauh untuk menyelamatkan hidupnya.
Mengutip informasi dari laman collective.world tiga zodiak ini pilih mundur daripada harus jatuh cinta.
Capricorn
Capricorn punya banyak rencana besar di dalam hidupnya. Oleh karena itu, disaat tanpa sengaja mulai menyukai seseorang, capricorn bisa merasa hidupnya jadi berantakan. Perasaan baper justru seperti gangguan bagi capricorn terutama disaat mereka sedang fokus mengejar hidup.
Sagittarius
Sagittarius tidak suka merasa terikat pada tempat, situasi, dan seseorang. Bahkan, terkadang mereka tanpa sadar merusak hubungan yang sebenarnya berpotensi berjalan dengan baik karena takut kehilangan kebebasan mereka sendiri.
Pisces
Pisces dipenuhi dengan banyak emosi di dalam kesehariannya. Saat menyukai seseorang, mereka bisa merasa rapuh, takut, dan hilang keseimbangan. Perasaan itu datang terlalu cepat dan terasa besar. Oleh karena itu, pisces sering memilih untuk menjauh untuk melindungi diri sendiri.
***
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong