Seorang Pria Menatapmu di 8 Momen Spesifik Ini? Dia Mungkin Lebih Jatuh Cinta daripada yang Kamu Sadari Menurut Psikologi

seseorang yang tidak layak dipertahankan dalam hidup./Magnific/Lifestylememory
JawaPos.com - Tatapan sering kali berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Dalam psikologi sosial, eye contact atau kontak mata dianggap sebagai salah satu indikator paling kuat dari ketertarikan emosional dan romantis. Bahkan sebelum seseorang menyatakan perasaannya, cara ia menatap bisa mengungkap banyak hal yang tidak ia ucapkan.
Namun penting juga diingat: tidak semua tatapan berarti cinta. Konteks, intensitas, dan konsistensi adalah kuncinya.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (10/5), terdapat delapan momen spesifik ketika tatapan seorang pria bisa menjadi tanda bahwa ia mungkin lebih dalam perasaannya daripada yang kamu sadari.
1. Saat Kamu Sedang Tidak Menyadarinya
Salah satu tanda paling jujur adalah ketika ia menatapmu saat kamu tidak sadar. Dalam psikologi, ini disebut spontaneous gaze.
Orang cenderung lebih “jujur” ketika tidak sedang mengatur ekspresi sosialnya. Jika seorang pria sering memandangi kamu ketika kamu fokus pada hal lain—tertawa dengan teman, sibuk dengan ponsel, atau sedang berbicara dengan orang lain—itu bisa menunjukkan bahwa perhatiannya secara alami tertuju padamu.
Biasanya ini bukan tatapan singkat, tapi lebih seperti “menyimak” kamu dari kejauhan.
2. Saat Kamu Tertawa
Tertawa adalah momen yang sangat kuat secara emosional. Ketika seseorang tertawa, ia terlihat lebih autentik dan rentan.
Jika dia menatapmu saat kamu tertawa, itu bisa berarti:
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi