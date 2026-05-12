Seorang Pria Menatapmu di 8 Momen Spesifik Ini? Dia Mungkin Lebih Jatuh Cinta daripada yang Kamu Sadari Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tatapan sering kali berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Dalam psikologi sosial, eye contact atau kontak mata dianggap sebagai salah satu indikator paling kuat dari ketertarikan emosional dan romantis. Bahkan sebelum seseorang menyatakan perasaannya, cara ia menatap bisa mengungkap banyak hal yang tidak ia ucapkan.

Namun penting juga diingat: tidak semua tatapan berarti cinta. Konteks, intensitas, dan konsistensi adalah kuncinya.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (10/5), terdapat delapan momen spesifik ketika tatapan seorang pria bisa menjadi tanda bahwa ia mungkin lebih dalam perasaannya daripada yang kamu sadari.

1. Saat Kamu Sedang Tidak Menyadarinya

Salah satu tanda paling jujur adalah ketika ia menatapmu saat kamu tidak sadar. Dalam psikologi, ini disebut spontaneous gaze.

Orang cenderung lebih “jujur” ketika tidak sedang mengatur ekspresi sosialnya. Jika seorang pria sering memandangi kamu ketika kamu fokus pada hal lain—tertawa dengan teman, sibuk dengan ponsel, atau sedang berbicara dengan orang lain—itu bisa menunjukkan bahwa perhatiannya secara alami tertuju padamu.

Biasanya ini bukan tatapan singkat, tapi lebih seperti “menyimak” kamu dari kejauhan.

2. Saat Kamu Tertawa

Tertawa adalah momen yang sangat kuat secara emosional. Ketika seseorang tertawa, ia terlihat lebih autentik dan rentan.