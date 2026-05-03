4 Zodiak yang Sulit Jujur Sulit Mengucapkan I Love You, Takut Menunjukkan Sisi Rentan Saat Jatuh Cinta

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik
JawaPos.com-Empat zodiak berikut ini merasa tidak nyaman saat harus jujur soal perasaannya.
Mereka sulit mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan, karena menganggapnya sebagai sisi rentan yang memalukan.
Mengutip informasi dari laman /collective.world berikut empat zodiak yang sulit mengucapkan I Love You pada orang yang mereka sayangi.
Aries
Anda takut terluka lagi, jadi anda tidak membiarkan orang lain benar-benar masuk ke dalam hidup anda. Anda cenderung menjauhkan mereka begitu mulai dekat, karena takut dengan apa yang bisa terjadi jika anda memberi mereka kesempatan. Anda lebih memilih berpura-pura tidak memiliki perasaan. Namun, anda bisa kehilangan kesempatan untuk merasakan cinta indah yang bisa membuat anda jauh bahagia.
Scorpio
Scorpio sangat takut pada penolakan. Jika anda cukup berani mengungkapkan I Love You tapi tidak dibalas, anda akan sangat patah hati. Anda tidak mudah pulih dari rasa sakit. Meski ingin jujur dengan perasaan, anda takut menghadapi penolakan. Anda takut dianggap tidak cukup baik.
Gemini
Anda sadar jika perasaan anda mudah berubah. Anda cepat kehilangan minat. Anda sangat berhati-hati dengan kata-kata karena tahu betapa cepatnya perasaan anda bisa berubah.
Capricorn
Anda tidak suka terlibat di dalam percakapan emosional yang dalam tentang pikiran anda.anda tidak selalu memahami perasaan anda sendiri. Anda pernah terluka sebelumnya dan tahu hal itu bisa terjadi lagi. Anda merasa hidup anda akan jauh lebih mudah tanpa emosi.
