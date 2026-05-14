Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 15 Mei 2026 | 04.10 WIB

8 Weton Ini Diprediksi Bakal Mencapai Kesuksesan dan Puncak Kekayaan Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi Menarik Kesuksesan Finansial (drobotdean/freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton sering dianggap sebagai penanda yang berkaitan dengan perjalanan hidup seseorang, termasuk peluang rezeki dan kesuksesan.

Sejumlah weton dipercaya memiliki potensi besar untuk mencapai keberhasilan secara bertahap melalui kerja keras dan ketekunan.

Tidak hanya meraih kesuksesan biasa, mereka juga diyakini berpeluang mencapai posisi yang lebih tinggi dalam hal kemapanan dan kesejahteraan hidup.

Perjuangan yang mereka lakukan dianggap akan membuahkan hasil yang signifikan di masa depan.

Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Energi Weton pada Kamis (14/5), terdapat delapan weton yang diramalkan akan mencapai puncak kesuksesan dan kekayaan menurut Primbon Jawa.

1. Minggu Pahing

Minggu Pahing dengan neptu 14 dikenal sebagai pribadi dengan aura kepemimpinan yang melekat sejak usia dini.

Mereka memiliki pembawaan tenang dan matang sehingga sering disegani bahkan oleh orang yang lebih tua.

Orang Minggu Pahing diberkahi intuisi spiritual yang kuat dengan kemampuan merasakan firasat atau mimpi yang kemudian menjadi kenyataan.

Dalam lingkungan profesional, mereka mengalami kemajuan karir bukan karena mencari perhatian melainkan berkat dedikasi dan tanggung jawab yang tulus.

Finansial mereka seolah ditarik oleh energi semesta yang mengalir deras ketika mereka berani memimpin dan mengambil tanggung jawab.

2. Rabu Wage

Rabu Wage dengan neptu 11 merupakan sosok pendiam namun memberikan dampak besar dalam setiap langkahnya.

Mereka jarang berbicara banyak tetapi ketika bertindak, hasilnya sering mengejutkan banyak pihak.

Karakteristik Rabu Wage sangat cocok dalam bidang manajemen, analisis keuangan, dan perencanaan strategis jangka panjang.

