Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 15 Mei 2026 | 04.05 WIB

9 Weton Ini Tak Pernah Merasakan Kehabisan Uang dalam Hidupnya, Apa Saja?

Ilustrasi weton yang tak kehabisan uang. (Magnific)

JawaPos.com - Dalam perhitungan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini membawa keberuntungan besar, terutama dalam hal rezeki dan keuangan.

Pemilik weton ini dipercaya memiliki kemudahan dalam mendapatkan peluang dan aliran rezeki yang stabil, sehingga kondisi finansial mereka cenderung lebih terjaga.

Bahkan ketika menghadapi masa sulit, mereka dianggap tetap mampu bertahan dan bangkit kembali dengan kondisi ekonomi yang lebih baik.

Karena karakteristik tersebut, weton ini sering disebut sebagai weton yang “anti melarat” atau jarang mengalami kesulitan finansial yang berat.

Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Energi Weton pada Kamis (14/5), terdapat sembilan weton yang disebut tidak mudah kekurangan uang menurut Primbon Jawa.

1. Senin Wage

Senin Wage melahirkan pribadi yang tenang dan sangat berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan penting.

Mereka dikenal sebagai sosok hemat yang mampu merencanakan keuangan jangka panjang dengan teliti mulai dari hal-hal terkecil.

Aliran rezeki mereka bukanlah hasil keberuntungan semata, melainkan buah dari kesabaran, ketekunan dan kerja keras yang dilakukan secara konsisten.

Meski tidak tampil mencolok di permukaan, perlahan namun pasti mereka mampu membangun fondasi finansial yang kokoh dan stabil sepanjang hidup.

2. Rabu Pon

Rabu Pon memancarkan energi ketenangan namun memiliki daya tarik spiritual yang membuat mereka sering dijadikan penengah dalam berbagai konflik.

Mereka dianugerahi kepekaan tinggi dalam melihat peluang, bahkan mampu mengubah hal-hal kecil menjadi sumber penghasilan yang terus berkembang.

Kedermawanan menjadi ciri khas pribadi Rabu Pon, sebuah sifat yang justru membuat rezeki mereka tidak pernah terputus.

Mereka memahami filosofi berbagi sebagai jalan untuk menerima lebih banyak keberkahan dalam hidup.

Editor: Setyo Adi Nugroho
