15 Weton Ini Memiliki Kekayaan dan Keberuntungan Layaknya Bangsawan, Apa Saja?

JawaPos.com - Dalam Primbon Jawa, terdapat weton yang sering dianggap memiliki derajat istimewa karena diyakini membawa keberuntungan dan kemudahan hidup sejak lahir. Weton ini dipercaya memancarkan aura seperti bangsawan, sehingga pemiliknya lebih mudah meraih rezeki, mendapatkan penghormatan, serta menjalani kehidupan yang cenderung lebih lancar. Tidak hanya dari sisi materi, mereka juga disebut memiliki wibawa yang kuat sehingga sering disegani oleh orang di sekitarnya. Dengan kombinasi tersebut, perjalanan hidup mereka dianggap lebih cepat mencapai kesuksesan dibanding yang lain. Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Panggilan Leluhur pada Kamis (14/5), terdapat 15 weton yang disebut sebagai titisan bangsawan dengan kekayaan dan keberuntungan menurut Primbon Jawa.

1. Minggu Wage Minggu Wage memiliki jumlah neptu 9 yang berasal dari hari Minggu (5) dan pasaran Wage (4).

Seseorang dengan Minggu Wage dikenal memiliki jiwa kepemimpinan alami, tekun bekerja, mandiri, dan berpengaruh besar di tengah masyarakat sehingga sering dijadikan tempat bertanya, dimintai pendapat, dan dijadikan panutan.

Dalam kitab Primbon Jawa, Minggu Wage merupakan simbol pribadi yang ditakdirkan membawa berkat dari langit dan restu dari bumi, dengan rezeki yang seringkali datang tanpa harus dikejar layaknya sungai yang terus mengalir meski batu mencoba menghalangi.

2. Selasa Pon Selasa Pon memiliki jumlah neptu 10 yang berasal dari hari Selasa (3) dan pasaran Pon (7).

Pemilik Selasa Pon dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam menilai dan menghadapi hidup, bukan tipe yang mengikuti arus, melainkan pribadi yang berani menempuh jalan kebenaran meski banyak yang berseberangan dengan pendapat mereka.

Dalam kitab Primbon Jawa, Selasa Pon berada di bawah naungan Sanggar Waringin yang memberikan energi perlindungan dan ketabahan, menjadikan langkahnya dihormati, kehadirannya berwibawa, dan perkataannya sering menjadi penentu bagi orang di sekitarnya.

3. Selasa Pahing Selasa Pahing memiliki jumlah neptu 12 yang berasal dari hari Selasa (3) dan pasaran Pahing (9).