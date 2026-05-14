5 Weton Ini Ditakdirkan Hidup Makmur dan Rezekinya Berlimpah Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, dikenal istilah "Pilihan Langit" yang menggambarkan weton dengan jalan hidup penuh keberuntungan dan kemakmuran sejak lahir. Pemilik weton ini dipercaya memiliki nasib baik dalam urusan rezeki sehingga kehidupan mereka cenderung berjalan lebih lancar dibanding kebanyakan orang. Tidak hanya memperoleh kemudahan dalam hal materi, mereka juga diyakini mendapat keberuntungan dalam karier, kehidupan keluarga, hingga perjalanan hidup secara keseluruhan. Rezeki yang datang kepada weton tersebut dianggap terus berkembang dan membawa kehidupan yang stabil serta sejahtera dalam jangka panjang. Karena keberhasilan yang mereka raih, pemilik weton ini sering dipandang sebagai sosok inspiratif oleh lingkungan sekitarnya. Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Pandawa cirebon yang dikutip pada Kamis (14/5), terdapat lima weton yang dipercaya terlahir makmur dan memiliki rezeki berlimpah menurut Primbon Jawa.

1. Senin Pahing Senin Pahing memiliki neptu 8 dan berada di bawah naungan unsur air yang memberikan ketenangan dalam pengambilan keputusan penting.

Individu kelahiran Senin Pahing dianugerahi aura kepemimpinan yang memancar kuat, menjadikan mereka sosok ideal untuk posisi pemimpin atau pengusaha sukses dalam berbagai bidang.

Mereka memiliki kemampuan istimewa dalam membuat keputusan strategis bahkan ketika berada dalam situasi yang penuh tekanan, suatu kualitas yang sangat mendukung perjalanan menuju keberhasilan finansial.

Tanggung jawab yang melekat pada pribadi kelahiran Senin Pahing begitu tinggi sehingga orang-orang di sekitarnya secara alami merasa aman dan tenteram berada di bawah arahan mereka.

Kepercayaan yang terbentuk dari sikap bertanggung jawab ini menjadi aset berharga yang mampu membuka berbagai peluang besar dalam kehidupan profesional mereka.

Keberanian menghadapi risiko menjadi ciri khas Senin Pahing, dimana mereka tidak mudah gentar ketika dihadapkan pada berbagai bentuk kegagalan.

Alih-alih menyerah, pemilik kelahiran ini justru semakin termotivasi untuk bangkit dan mencari solusi alternatif yang lebih inovatif.