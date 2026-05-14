9 Weton Ini Punya Hoki dan Rezeki Tanpa Batas, Tak Semua Orang Mendapatkannya

JawaPos.com - Dalam Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki sifat ikhlas dan menjalani hidup dengan penuh ketulusan tanpa terlalu mengejar kemewahan duniawi.

Sikap sederhana dan hati yang tulus tersebut diyakini membawa energi positif yang membuka jalan datangnya keberuntungan serta rezeki yang terus mengalir.

Pemilik weton ini disebut sering memperoleh berkah dalam berbagai bentuk, mulai dari materi, kesempatan baik, hingga kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari.

Keikhlasan yang mereka miliki dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa hidup mereka lebih mudah dipenuhi kemudahan dan kesejahteraan.

Menurut informasi dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79 yang dikutip pada Kamis (14/5), terdapat sembilan weton yang disebut akan selalu ditemani hoki dan rezeki berlimpah berkat jiwa ikhlas menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Pon Rabu Pon merupakan gabungan dari hari Rabu dalam penanggalan umum dengan pasaran Pon dalam penanggalan Jawa.

Individu yang terlahir pada Rabu Pon memiliki kemampuan istimewa untuk menenangkan dan mencerahkan suasana hati orang-orang di sekitarnya.

Mereka dikenal karena kebijaksanaan, kecerdasan tinggi, serta kemampuan beradaptasi yang luar biasa dalam berbagai situasi.

Tahun ini, kesempatan baru akan datang secara tiba-tiba bagi mereka yang lahir pada Rabu Pon berkat sifat pantang menyerah dan keahlian membangun relasi baik.

Keberuntungan akan terus mengalir bagi mereka yang tetap berpegang pada prinsip merasa cukup dan menerima keadaan dengan lapang dada.

2. Jumat Legi Jumat Legi memiliki neptu 11, yang merupakan hasil perhitungan dari nilai hari Jumat (6) dan nilai pasaran Legi (5).

Orang yang lahir pada Jumat Legi cenderung jujur, berani mengutarakan pendapat, teguh pendirian, murah hati, dan setia pada orang yang dicintainya.

Bidang pekerjaan yang cocok untuk mereka adalah profesi yang membutuhkan ketenangan dan kebijaksanaan seperti konsultan atau pengajar, serta bidang pertanian, peternakan, atau bisnis yang berhubungan dengan alam.