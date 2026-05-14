Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 14 Mei 2026 | 23.57 WIB

Takdirnya Sejak Lahir, 5 Weton Tibo Dunyo Ini Bakal Kaya dan Punya Harta Berlimpah

Ilustrasi orang dengan weton tibo dunyo yang diberkahi hal-hal duniawi dan hidup mereka dimudahkan dengan rezeki yang datang

JawaPos.com - Dalam Primbon Jawa, terdapat istilah weton tibo dunyo yang merujuk pada seseorang yang dipercaya telah membawa garis hidup penuh keberuntungan sejak lahir, terutama dalam urusan rezeki dan kekayaan.

Weton ini diyakini memiliki jalan hidup yang dipenuhi kemudahan finansial serta peluang besar untuk mencapai kemapanan.

Tidak hanya hidup berkecukupan, pemilik weton tersebut juga disebut mempunyai potensi meraih kekayaan melimpah, seperti memiliki usaha besar, aset bernilai tinggi, hingga kondisi ekonomi yang stabil dalam jangka panjang.

Keberuntungan yang melekat pada mereka dianggap sangat kuat, sehingga berbagai kesempatan baik lebih mudah datang dan berkembang menjadi sumber penghasilan besar.

Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Primbon Cirebon yang dikutip pada Kamis (14/5), terdapat lima weton tibo dunyo yang dipercaya memiliki rezeki besar dan kekayaan melimpah menurut Primbon Jawa.

1. Senin Wage

Senin Wage memiliki neptu delapan yang merupakan gabungan dari neptu Senin bernilai empat dan pasaran Wage bernilai empat.

Ketika dibagi lima, neptu ini menyisakan angka tiga dan jatuh dalam kategori dunyo yang berkaitan dengan kesejahteraan material.

Berdasarkan referensi primbon Jawa kuno, individu dengan hari kelahiran ini umumnya dianugerahi sifat mulia seperti suka memberikan bantuan tanpa mengharapkan balasan.

Kesetiaan menjadi ciri khas Senin Wage, disertai kepatuhan pada aturan dan prinsip hidup yang dijunjung tinggi.

Kepandaian dalam mengelola keuangan dan berhemat turut menjadi kekuatan tersendiri yang mendukung perjalanan finansialnya.

Segala upaya dan pekerjaan yang digeluti oleh pemilik hari kelahiran ini dipercaya akan berujung pada pencapaian yang membanggakan.

Keberuntungan seakan menjadi pendamping setia dalam setiap langkah kehidupan mereka yang lahir pada hari ini.

Rezeki berlimpah diprediksi akan mengalir deras dalam kehidupan pemilik Senin Wage sebagai hasil dari berbagai kelebihan karakternya.

2. Selasa Legi

Selasa Legi memiliki jumlah neptu delapan yang berasal dari penggabungan Selasa bernilai tiga dan pasaran Legi bernilai lima.

