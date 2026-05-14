11 Weton Ini Diyakini Akan Menjadi Orang Paling Sukses dan Kaya Raya, Kata Primbon Jawa

JawaPos.Com - Kepercayaan tentang weton dalam budaya Jawa sejak dahulu sering dikaitkan dengan nasib, rezeki, hingga perjalanan hidup seseorang.

Dalam kitab primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki aura kemewahan dan keberuntungan yang sangat kuat sehingga hidup mereka sering dipenuhi peluang besar.

Sebagian weton dipercaya memiliki kemampuan luar biasa dalam menarik rezeki, membangun usaha, dan bangkit dari kesulitan hidup.

Meski tidak semua langsung sukses sejak muda, banyak pemilik weton tertentu disebut akan menikmati kehidupan mapan setelah melewati berbagai perjuangan.

Aura kemewahan yang dimaksud bukan hanya soal banyak uang, tetapi juga kemampuan menjalani hidup dengan lebih tenang, berkecukupan, dan dihormati orang lain karena keberhasilannya.

Dilansir dari kanal Youtube Mbah Karbit, inilah sebelas weton yang diyakini akan menjadi orang paling sukses dan kaya raya menurut primbon Jawa.

1. Jumat Legi

Jumat Legi dikenal sebagai weton yang memiliki aura keberuntungan sangat kuat.

Pemilik weton ini biasanya mudah mendapatkan bantuan, peluang, dan relasi yang mendukung perkembangan hidup mereka.

Mereka juga dikenal pandai menjaga hubungan sosial sehingga sering dipercaya banyak orang dalam pekerjaan maupun usaha.

Dalam primbon Jawa, Jumat Legi dipercaya memiliki jalur rezeki yang terus terbuka sepanjang hidupnya.

Meski pernah mengalami kesulitan ekonomi, weton ini dipercaya selalu menemukan jalan keluar untuk bangkit kembali.

2. Sabtu Pahing

Sabtu Pahing dikenal sebagai pribadi pekerja keras dan tidak mudah menyerah.