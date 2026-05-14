Ditakdirkan Kaya Raya! 7 Weton Tibo Rezeki Ini Selalu Mendapat Jalan Keluar Saat Hidup Sulit

JawaPos.Com - Kepercayaan tentang weton atau hari lahir berdasarkan kalender Jawa, sudah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Jawa.

Banyak orang percaya bahwa hari kelahiran bukan hanya penanda waktu lahir seseorang, tetapi juga membawa pengaruh terhadap karakter, jalan hidup, hingga keberuntungan yang dimiliki.

Dalam perhitungan primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki energi tibo rezeki atau mudah mendapatkan jalan rezeki dalam berbagai situasi kehidupan.

Menariknya, weton-weton ini sering disebut memiliki takdir hidup kaya raya karena selalu mampu bangkit meski sering mengalami masa sulit.

Bukan berarti hidup mereka selalu berjalan tanpa masalah. Namun dalam kepercayaan masyarakat Jawa kuno, pemilik weton tertentu dianggap lebih mudah menemukan pertolongan, peluang baru, atau jalan keluar ketika menghadapi tekanan hidup.

Dilansir dari kanal Youtube Jagad Kejawen, inilah tujuh weton tibo rezeki yang dipercaya memiliki keberuntungan kuat dan sering mendapatkan jalan keluar saat hidup terasa berat.

1. Senin Legi

Pemilik weton Senin Legi dikenal memiliki pembawaan yang tenang, lembut, dan mudah dipercaya.

Mereka biasanya tidak suka mencari masalah dan lebih nyaman menjalani hidup dengan damai.

Dalam primbon Jawa, Senin Legi dipercaya memiliki kekuatan pada hubungan sosial.

Banyak orang merasa nyaman berada di dekat mereka karena sikapnya sopan dan tidak suka merugikan orang lain.

Karena sifat inilah, pemilik weton Senin Legi sering mendapatkan pertolongan ketika hidup sedang sulit.

Rezeki mereka dipercaya sering datang melalui relasi, teman lama, keluarga, atau orang yang pernah mereka bantu sebelumnya.

Meski hidup pernah berada di titik rendah, weton ini biasanya tetap mampu bangkit perlahan karena banyak pintu bantuan yang terbuka.