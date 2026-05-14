4 Zodiak yang Menerima Pasangan Apa Adanya, Tidak Meminta Lebih Selain Setia

JawaPos.com-Empat zodiak berikut ini cenderung mengalah di dalam hubungan. Mereka tidak pernah berharap lebih pada pasangannya. Seringkali, mereka menghadapi cinta dan kasih sayang yang timpang, di mana pasangan hanya menunjukkan bare minimum di dalam hubungan.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut cenderung menerima pasangan apa adanya, meskipun terkadang hati mereka terluka.

Pisces

Pisces memiliki lautan emosi yang mendalam. Mereka rela mendekati seseorang yang bahkan hanya mampu memberi sedikit pada mereka. Cinta tanpa pamrih ini bisa terasa indah sekaligus menyakitkan, sebab mereka sering mengorbankan kebahagiaannya demi orang lain.

Libra

Libra justru tertarik pada pasangan yang memberikan bare minimum di dalam hubungan. Mereka melihat hal ini sebagai kesempatan untuk bisa memperbaiki keadaan yang terasa tidak sempurna.

Cancer

Cancer memiliki naluri untuk menjaga orang yang mereka cintai. Mereka bisa tertarik pada pasangan yang memberikan sedikit usaha. Cancer perlu belajar menjaga hatinya dahulu saat memilih orang yanglayak di kehidupan mereka.

Virgo

Virgo ingin menyelesaikan dan memperbaiki seseorang yang terlihat salah. Namun, di dalam proses itu, terkadang mereka lupa bahwa tidak semua hal bisa diperbaiki. Cinta virgo juga layak dihargai setara dengan sosok yang lebih tepat.