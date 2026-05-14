Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 14 Mei 2026 | 18.27 WIB

4 Zodiak yang Menerima Pasangan Apa Adanya, Tidak Meminta Lebih Selain Setia

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Empat zodiak berikut ini cenderung mengalah di dalam hubungan. Mereka tidak pernah berharap lebih pada pasangannya. Seringkali, mereka menghadapi cinta dan kasih sayang yang timpang, di mana pasangan hanya menunjukkan bare minimum di dalam hubungan.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut cenderung menerima pasangan apa adanya, meskipun terkadang hati mereka terluka.

Pisces memiliki lautan emosi yang mendalam. Mereka rela mendekati seseorang yang bahkan hanya mampu memberi sedikit pada mereka. Cinta tanpa pamrih ini bisa terasa indah sekaligus menyakitkan, sebab mereka sering mengorbankan kebahagiaannya demi orang lain.

Libra justru tertarik pada pasangan yang memberikan bare minimum di dalam hubungan. Mereka melihat hal ini sebagai kesempatan untuk bisa memperbaiki keadaan yang terasa tidak sempurna.

Cancer memiliki naluri untuk menjaga orang yang mereka cintai. Mereka bisa tertarik pada pasangan yang memberikan sedikit usaha. Cancer perlu belajar menjaga hatinya dahulu saat memilih orang yanglayak di kehidupan mereka.

Virgo ingin menyelesaikan dan memperbaiki seseorang yang terlihat salah. Namun, di dalam proses itu, terkadang mereka lupa bahwa tidak semua hal bisa diperbaiki. Cinta virgo juga layak dihargai setara dengan sosok yang lebih tepat.

Editor: Novia Tri Astuti
