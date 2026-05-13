10 Tanggal Lahir Ini Dimiliki oleh Pria yang Penyayang dan Perhatian terhadap Pasangannya, Apakah Kamu Salah Satunya?

Ilustrasi pasangan yang bahagia. (Magnific)

JawaPos.com - Menurut numerologi, pria yang lahir pada tanggal tertentu cenderung berkembang menjadi pasangan yang penuh empati dan perhatian.

Mereka biasanya memiliki kedalaman emosional, komitmen yang kuat, serta keinginan tulus untuk selalu mendukung orang yang dicintainya.

Bentuk kasih sayang mereka pun kerap ditunjukkan melalui sikap peduli, dukungan saat menghadapi masa sulit, dan kesetiaan yang tetap terjaga, sebagaimana dilansir dari English Jagran.

1. Tanggal lahir 2 dan 29

Pria yang lahir pada tanggal ini cinta damai, sensitif, dan peduli. Mereka menghargai ikatan emosional dan diam-diam memperhatikan kesejahteraan pasangannya.

Pria-pria ini tidak menyukai konflik dan sebaliknya berusaha membangun hubungan yang harmonis dan meyakinkan.

Naluri membuat mereka sangat peka terhadap suasana hati dan kebutuhan pasangannya.

Mereka mungkin awalnya pemalu atau menarik diri, tetapi kesetiaan dan kasih sayang mereka tumbuh seiring waktu.

2. Tanggal lahir 12, 21, dan 30

Pria dengan tanggal lahir ini dikenal optimis, spontan, dan penyayang. Mereka menanamkan tawa, seni, dan kerentanan emosional dalam hubungan.

Mereka suka memberi pujian dan membangun keintiman emosional melalui komunikasi terbuka.

Meskipun terlihat periang, mereka membangun ikatan emosional yang tulus dan tetap setia saat benar-benar jatuh cinta.

Mereka tetap positif dan mendukung pertumbuhan pasangannya.