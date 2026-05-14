Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 14 Mei 2026 | 16.52 WIB

3 Pasang Zodiak yang Menjalani Situationship Abadi Tanpa Kejelasan, Berujung Toxic dan Menguras Energi

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com - Tiga pasang zodiak ini sudah menjalin hubungan yang dekat. Namun mereka tidak kunjung menunjukkan komitmen yang serius.

Situationship adalah kondisi di mana hubungan berjalan tanpa status dan komitmen yang jelas. 

Akibatnya, mereka lebih besar berpotensi untuk saling menyakiti satu sama lain dan berakhir menjadi toxic.

Mengutip informasi dari laman collective.worl berikut pasangan zodiak yang paling berpotensi terjebak ke dalam situationship. 

Capricorn lebih terbuka secara emosional. Capricorn cenderung kesulitan menunjukkan kerentanan dan memahami emosinya sendiri. Sementara pisces yang sangat emosional justru akan merasakan emosi untuk mereka berdua.

Pisces akan terus menginginkan lebih banyak hal yang sebenarnya tidak mampu diberikan capricorn dalam hubungan yang sifatnya santai dan tidak jelas.

Gemini adalah pribadi yang penasaran, intelektual, dan suka berbicara dengan banyak orang. Sementara itu, scorpio sangat intuitif tetapi juga dipenuhi dengan kecurigaan.

Gemini akan merasa terus menerus disalahpahami, sedangkan scorpio merasa dikhianati dan emosinya berada di ujung kehancuran.

Sagittarius yang takut berkomitmen berhadapan dengan cancer yang sentimental, jelas menjadi pasangan situationship seumur hidup. Ketidakjelasan hubungan inilah yang sering membuat salah satu zodiak menjadi patah hati.

Gemini lebih suka menjalani semuanya mengikuti arus, sementara cancer merasa sungkan untuk mengungkapkan perasaannya.

Editor: Hanny Suwindari
