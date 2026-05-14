3 Zodiak Paling Introvert, Sulit Membuka Diri Meskipun Banyak yang Ingin Mengajak Berteman

JawaPos.com-Zodiak-zodiak berikut ini memilih menyimpan semuanya rapat-rapat selama bertahun-tahun.

Mereka tidak akan mudah membagikan hal-hal yang bersifat pribadi, sebelum akhirnya benar-benar yakin bisa mempercayai anda sepenuhnya.

Mengutip informasi dari laman collective.world, berikut tiga zodiak paling introvert yang sulit membuka diri.

Taurus

Taurus tidak mudah membuka diri karena mereka sangat protektif terhadap hati mereka sendiri. Taurus sangat selektif dalam menentukan siapa saja yang boleh masuk ke dalam hidupnya. Mereka hanya mempercayakan sisi pribadinya pada seseorang yang benar-benar mereka yakini akan bertahan.

Virgo

Virgo memiliki banyak hal yang dipikirkan dalam hidup. Virgo akhirnya memilih terbuka, mereka ingin memastikan bahwa hubungan tersebut berjalan dengan seimbang. Virgo sangat berhati-hati dalam memilih kepada siapa mereka berbagai cinta dan seberapa banyak yang mereka ungkapkan.

Scorpio

Scorpio tidak mudah menurunkan pertahankan karena mereka cenderung selalu waspada terhadap orang lain. Scorpio akan tetap menjaga jarak demi melindungi hati mereka dari orang-orang manipulatif dan pemberi luka.