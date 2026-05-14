4 Zodiak yang Tidak Pernah Peduli, Selalu Cuek Menanggapi Komentar Miring Kepada Diri Mereka

JawaPos.com-Empat zodiak berikut dikenal memiliki sikap cuek terhadap komentar negatif yang ditujukan kepada mereka.

Mereka sadar bahwa tidak mungkin membuat semua orang terkesan dan merasa puas untuk bisa menyukai diri mereka. Apapun yang dilakukan, akan selalu salah di mata orang yang hobi mencari kesalahan dan menilai buruk terhadap diri mereka.

Karena memahami nilai di dalam diri sendiri, keempatnya tidak mudah terpengaruh dengan opini, gosip, maupun omongan negatif dari orang lain.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut cukup cuek mlihat komentar miring terhadap diri mereka.

Aries

Aries tidak membutuhkan orang lain untuk terus mengatakan betapa hebatnya mereka. Mereka tetap memiliki momen bersedih, tetapi selalu mampu bangkit kembali. Aries akan mengingatkan diri sendiri bahwa mereka memiliki banyak hal berharga untuk diceritakan.

Scorpio

Scorpio tidak takut dianggap egois. Mereka memilih menjadi diri sendiri sepenuhnya tanpa peduli siapa yang menyukainya. Scorpio merasa lebih baik menjauhkan orang yang salah sejak awal daripada menghabiskan waktu dengan orang yang salah.

Aquarius

Aquarius memahami bahwa tidak mungkin menyenangkan semua orang. Mereka sadar bahwa apapun yang dilakukan tetap akan ada orang yang menyukai maupun membenci mereka. Aquarius berusaha keras agar pendapat orang lain tidak mengendalikan keputusan hidup mereka.

Capricorn

Capricorn percaya bahwa mereka tahu apa yang terbaik untuk diri sendiri. Mereka yakin keputusan yang diambil didasarkan pada hal-hal yang bisa membawa mereka menuju masa depan yang lebih baik.