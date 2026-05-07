Pasangan Bertingkah Aneh? Intip 6 Tanda Perselingkuhan Emosional yang Tidak Boleh Anda Abaikan

JawaPos.com – Perselingkuhan emosional berbeda dengan perselingkuhan fisik, tetapi dalam jangka panjang dapat mengarah ke sana.

Perselingkuhan emosional adalah ikatan romantis non-fisik, yang Anda bentuk dengan seseorang di luar hubungan yang melanggar kepercayaan dan komitmen.

Perselingkuhan emosional biasanya dimulai dari hal-hal kecil.

Mungkin tidak ada perselingkuhan fisik yang terjadi, tetapi hubungan yang terjalin dengan orang lain secara bertahap akan menyebabkan jarak, rahasia, dan ketidakpercayaan dalam hubungan.

Dilansir English jagran, berikut enam tanda perselingkuhan emosional yang tidak boleh diabaikan.

1. Dia tiba-tiba mulai merahasiakan ponselnya

Tanda peringatan pertama perselingkuhan emosional adalah ketika pasangan menjadi tertutup.

Ini bisa terjadi jika dia tiba-tiba menyembunyikan ponselnya, memasang kata sandi baru, menghapus pesan, dan bahkan memalingkan layar ponselnya dari Anda.

Dalam hubungan yang sehat, salah satu hal yang ada adalah suasana yang nyaman.