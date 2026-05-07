Bangkit dari Kekeringan! 7 Weton Beruntung Segera Menerima Kucuran Rezeki yang Membasuh Dahaga Tiada Tara Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam kepercayaan leluhur Jawa yang telah diwariskan turun-temurun selama berabad-abad, **weton** — yakni perpaduan hari lahir dalam kalender Masehi dengan hari pasaran Jawa (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon) — dipercaya membawa pengaruh besar terhadap perjalanan hidup seseorang, termasuk dalam hal keberuntungan dan rezeki.



Primbon Jawa, kitab suci kehidupan yang menjadi pegangan para sesepuh, menyebutkan bahwa ada masa-masa tertentu ketika energi kosmik bergabung dengan getaran neptu seseorang dan menciptakan portal rezeki yang luar biasa. Inilah saat di mana langit membuka pintunya, tanah yang lama gersang kembali subur, dan jiwa-jiwa yang telah lama bersabar di padang tandus akhirnya merasakan tetes-tetes air kehidupan yang sejuk dan menyegarkan.



Seperti hujan pertama yang turun setelah musim kemarau panjang — begitulah gambaran rezeki yang akan menghampiri ketujuh weton istimewa ini. Ia tidak datang setetes dua tetes, melainkan mengguyur deras, membasahi setiap sudut kehidupan, menghidupkan kembali harapan yang hampir padam, dan mengubah ladang-ladang gersang menjadi hamparan hijau yang subur dan menjanjikan.



Dilansir dari Youtube Filosofi Jawa pada Kamis (7/5), terdapat 7 weton yang menurut Primbon Jawa sedang berada di puncak gelombang keberuntungan dan dipercaya akan segera menerima kucuran rezeki yang membasuh dahaga tiada tara.



## 1. Senin Kliwon — Sang Penguasa Arus Keberkahan (Neptu 12)



Pemilik weton Senin Kliwon memiliki neptu yang berjumlah 12, sebuah angka yang dalam falsafah Jawa disebut sebagai angka *wutuh* — penuh dan sempurna. Seperti lingkaran yang tidak memiliki ujung dan pangkal, jiwa Senin Kliwon dipercaya memiliki kemampuan untuk terus berputar dan menarik energi baik dari segala penjuru semesta.



Mereka yang lahir pada hari ini dipercaya memiliki aura keberkahan yang memancar seperti mata air di tengah musim kemarau. Ada sesuatu dalam diri mereka yang membuat orang lain merasa nyaman, tertarik, dan percaya. Inilah modal terbesar yang selama ini tidak mereka sadari — sebuah magnet tak kasat mata yang terus bekerja diam-diam, mempersiapkan jalan bagi datangnya rezeki yang besar.



Dalam waktu dekat, Primbon Jawa meramalkan bahwa pintu rezeki bagi para Senin Kliwon akan terbuka dari arah yang sama sekali tidak terduga. Bisa jadi sebuah tawaran pekerjaan yang datang tiba-tiba, warisan yang selama ini tersembunyi, investasi yang tiba-tiba berbuah manis, atau bahkan pertemuan dengan seseorang yang menjadi jembatan menuju kemakmuran yang selama ini diimpikan.



Alam semesta sedang mempersiapkan hadiah terbesar untuk mereka yang telah bersabar dalam diam dan terus berdoa tanpa henti. Tetaplah rendah hati, teruslah berbagi meski sedang dalam kesempitan, karena energi memberi yang tulus adalah kunci yang membuka gembok keberkahan paling dalam.



## 2. Jumat Legi — Kekasih Semesta yang Selalu Dijaga (Neptu 13)



Di antara semua weton yang ada dalam catatan Primbon Jawa, Jumat Legi adalah salah satu yang paling dikenal sebagai weton yang penuh karisma dan daya tarik rezeki. Jumat sebagai hari yang sakral dalam berbagai tradisi spiritual, dipadukan dengan Legi yang bermakna manis dan ringan, menciptakan kombinasi yang luar biasa kuat — seolah-olah dua kekuatan langit bergabung untuk memeluk siapapun yang terlahir di hari istimewa ini.



Para leluhur menyebutnya sebagai *jodoh semesta* — seolah-olah alam sudah berjanji bahwa siapapun yang lahir pada perpaduan hari ini tidak akan dibiarkan menderita terlalu lama. Ada tangan-tangan tak terlihat yang senantiasa bekerja di balik layar kehidupan mereka, mengarahkan alur nasib menuju titik-titik terang meskipun jalan yang dilalui seringkali berliku dan penuh duri.



Kekeringan yang selama ini melanda kehidupan para pemilik weton Jumat Legi akan segera berakhir. Tanda-tandanya bisa dirasakan dalam mimpi yang menjadi lebih jernih, dalam pertemuan-pertemuan bermakna yang terasa bukan sebuah kebetulan, dalam peluang bisnis yang tiba-tiba muncul bagaikan embun pagi di ujung dedaunan — menyegarkan, indah, dan penuh harapan.



Percayalah bahwa setiap doa yang telah dipanjatkan tidak pernah sia-sia. Alam sedang mencatat semuanya dan bersiap membalas berlipat ganda, pada waktu yang paling tepat dan dengan cara yang paling indah.



## 3. Rabu Pon — Si Tegar yang Panen di Musim Baru (Neptu 14)



Rabu Pon adalah weton yang dikenal memiliki jiwa pejuang sejati. Mereka yang lahir pada hari ini biasanya telah melewati berbagai cobaan hidup yang berat — kehilangan, kegagalan, penolakan, dan masa-masa gelap yang rasanya tidak berkesudahan. Namun itulah justru yang membuat mereka begitu istimewa di mata semesta.



Primbon Jawa mengajarkan bahwa *bumi yang paling subur adalah yang paling dulu dibakar*. Tanah yang telah melewati api akan menyimpan mineral-mineral berharga yang tidak dimiliki oleh tanah yang tidak pernah diuji. Dan Rabu Pon adalah perwujudan nyata dari filosofi itu — setiap kegagalan yang mereka alami adalah pupuk, setiap air mata yang jatuh adalah pengairan, setiap malam gelap yang mereka lalui adalah masa inkubasi bagi benih-benih keberuntungan yang sedang tumbuh diam-diam di dalam tanah kehidupan mereka.



Setelah sekian lama berjuang sendirian, menelan pahit tanpa berkeluh kesah, kini waktunya tiba. Rezeki yang akan mengalir untuk Rabu Pon bukan rezeki biasa — ia datang dalam bentuk kesempatan besar yang mengubah arah hidup sepenuhnya. Mungkin sebuah proyek besar yang selama ini hanya ada dalam angan, mungkin keberhasilan bisnis yang sudah lama dirintis dengan penuh peluh, atau mungkin pengakuan atas kerja keras yang selama ini diabaikan oleh orang-orang di sekitar.



Bersiaplah, wahai jiwa-jiwa Rabu Pon yang tangguh, karena musim panen sudah di ambang pintu dan semesta siap membayar lunas setiap tetes keringat yang pernah jatuh.



## 4. Sabtu Wage — Pengelana yang Akhirnya Pulang ke Kemakmuran (Neptu 13)



Sabtu Wage kerap disebut dalam Primbon Jawa sebagai *weton pengelana* — jiwa yang tidak pernah bisa diam, selalu bergerak, selalu mencari. Ada sesuatu dalam diri mereka yang terus mendorong ke depan bahkan ketika keadaan tidak mendukung, ketika angin bertiup ke arah yang berlawanan, dan ketika bekal perjalanan sudah hampir habis.



Karakter ini kadang membuat hidup para Sabtu Wage terasa lebih melelahkan dibanding orang lain. Mereka selalu berada di antara dua dunia — dunia yang sudah mereka tinggalkan dan dunia yang belum sepenuhnya mereka capai. Namun inilah yang membuat mereka memiliki wawasan dan ketangguhan yang tidak dimiliki oleh jiwa-jiwa yang tumbuh dalam kemudahan.



Dalam hitungan hari atau minggu ke depan, perjalanan panjang para Sabtu Wage menuju kemakmuran akan memasuki babak finalnya. Seperti seorang musafir yang akhirnya melihat oasis setelah berhari-hari menyeberangi gurun yang ganas, demikianlah rezeki akan menampakkan diri — jelas, nyata, dan lebih indah dari yang pernah dibayangkan. Usaha yang selama ini terasa mandek akan mulai bergerak, hubungan yang selama ini terputus akan kembali terjalin dengan membawa peluang baru, dan pintu yang selama ini tertutup rapat akan perlahan terbuka satu demi satu, mengundang masuk angin segar kemakmuran yang telah lama dinantikan.



## 5. Kamis Kliwon — Pemimpin Rezeki yang Berbagi dengan Sesama (Neptu 16)



Neptu 16 yang dimiliki Kamis Kliwon adalah salah satu yang tertinggi dalam sistem perhitungan weton Jawa, dan dalam Primbon Jawa, neptu tinggi bukan sekadar angka kebanggaan — ia adalah cerminan tanggung jawab besar yang dipercayakan alam kepada pemiliknya.



Kamis Kliwon dipercaya sebagai jiwa pemimpin, seseorang yang hadir di dunia bukan hanya untuk dirinya sendiri. Rezeki yang datang kepada mereka bukan hanya untuk mengisi perut sendiri, melainkan untuk menjadi sumber mata air bagi orang-orang di sekitarnya yang juga tengah kehausan. Inilah beban sekaligus kemuliaan yang disandang oleh para pemilik weton agung ini.



Itulah mengapa proses datangnya rezeki bagi Kamis Kliwon kerap terasa lebih lambat dibanding weton lain — bukan karena alam melupakannya, melainkan karena alam sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar, lebih bermakna, dan lebih berdampak. Seperti bendungan yang harus kokoh dulu sebelum airnya dialirkan, demikianlah Kamis Kliwon harus matang dulu sebelum limpahan rezekinya diturunkan.



Kini, masa tunggu itu akan segera berakhir. Rezeki yang akan mengalir kepada Kamis Kliwon akan membawa serta kemampuan untuk mengangkat orang lain — dan itulah keindahan sejati dari keberuntungan mereka yang berweton mulia ini.



## 6. Selasa Pahing — Si Keras Hati yang Dijemput Keberuntungan (Neptu 12)



Selasa Pahing dikenal sebagai weton yang keras kepala dalam arti yang paling positif — teguh pendirian, kuat dalam menghadapi tekanan, dan tidak mudah goyah meskipun badai menerjang bertubi-tubi. Dalam Primbon Jawa, karakter ini disebut sebagai *watu gilang* — batu bersinar yang semakin dipukul semakin kuat dan semakin terang cahayanya.



Para pemilik weton ini telah lama membuktikan ketangguhan mereka dalam menghadapi berbagai kesulitan ekonomi dan badai kehidupan. Mereka tidak mudah mengeluh, tidak suka meminta-minta belas kasihan, dan selalu memilih untuk bangkit sendiri setiap kali terjatuh. Dan semesta pun memahami kebesaran jiwa ini — ia tidak mungkin membiarkan jiwa sekuat Selasa Pahing terpuruk selamanya.



Kini, semesta mengakui ketangguhan itu dengan cara terbaiknya. Rezeki akan datang bukan dalam bentuk yang biasa-biasa saja, melainkan dalam sebuah kejutan besar yang mengubah keadaan secara dramatis. Mungkin tiba-tiba ada orang yang membayar hutang lama yang sudah hampir terlupakan, mungkin ada peluang emas yang muncul dari kenalan lama yang tiba-tiba menghubungi kembali, atau mungkin sebuah ide yang selama ini tersimpan rapat di sudut benak tiba-tiba menemukan jalannya untuk menjadi nyata dan menghasilkan panen berlimpah yang tak terbayangkan sebelumnya.



## 7. Minggu Legi — Sang Dewandaru Penebar Cahaya Rezeki (Neptu 10)



Minggu Legi menutup daftar tujuh weton beruntung ini dengan keistimewaan yang sangat khas dan tidak dimiliki oleh weton manapun — mereka adalah jiwa-jiwa yang secara alami membawa cahaya ke mana pun mereka melangkah. Kehadiran mereka selalu terasa — ruangan terasa lebih hangat, percakapan menjadi lebih hidup, dan orang-orang di sekitar mereka tanpa sadar terangkat semangat dan harapannya.



Dalam Primbon Jawa, Minggu Legi disimbolkan sebagai *dewandaru*, pohon kahyangan yang dipercaya membawa keberuntungan bagi siapa pun yang berada di bawah naungannya. Bukan karena pohon itu menuntut apapun, melainkan karena sifat dasarnya memang memberi — teduh, berbuah, dan indah dipandang.



Energi positif yang terpancar dari pemilik weton ini seringkali terasa oleh orang lain meskipun tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka senang berada di dekat Minggu Legi, merasa nyaman, termotivasi, dan terinspirasi. Dan justru dari interaksi-interaksi penuh makna inilah rezeki mereka akan datang. Jaringan yang luas, hubungan yang tulus, dan kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun kini akan mulai berbuah lebat.



Peluang akan datang melalui rekomendasi tulus, kemitraan baru yang saling menguntungkan, atau kepercayaan bisnis yang diberikan oleh orang-orang yang selama ini telah merasakan sendiri kebaikan dan kejujuran sang Minggu Legi. Maka jagalah selalu cahaya itu — jangan biarkan kesulitan hidup memadamkannya, karena cahaya itulah yang menjadi penunjuk jalan bagi rezeki yang sedang dalam perjalanan menuju pintu kehidupanmu.



## Pesan dari Leluhur: Laku yang Mempercepat Datangnya Rezeki



Primbon Jawa mengajarkan bahwa weton hanyalah *pintu* — sedangkan yang membuka pintu itu adalah perilaku dan ketulusan hati si pemilik weton. Ramalan bintang dan hitungan neptu hanya bermakna bagi mereka yang juga mau berusaha, berdoa, dan menjaga laku hidupnya dengan baik.



Ada beberapa amalan dan laku yang dipercaya dapat mempercepat dan memperbesar aliran rezeki bagi ketujuh weton di atas. **Bersedekah di hari weton sendiri** dipercaya melipatgandakan aliran keberkahan yang kembali kepada pemberi, karena energi yang kita keluarkan pada hari dengan getaran tertinggi akan kembali berlipat ganda. **Menjaga lisan dari kata-kata negatif** juga sangat penting — dalam falsafah Jawa, kata-kata adalah mantra, dan mulut yang bersih menarik energi bersih dari semesta. **Tirakat dan doa di malam Jumat** adalah waktu paling sakral untuk memohon dan bersyukur, sedangkan **menghormati orang tua dan leluhur** dipercaya sebagai jalan tercepat menuju kemakmuran karena doa orang tua adalah pintu langit yang paling mudah terbuka. Dan yang terakhir namun paling penting adalah **ikhlas dan tidak tergesa-gesa** — rezeki terbaik tidak bisa dipaksa, ia datang pada waktu yang tepat kepada jiwa yang telah siap dan matang untuk menerimanya.



*"Sepi ing pamrih, rame ing gawe, memayu hayuning bawana."*



Sunyi dari pamrih, sibuk dalam karya, dan jadilah pemelihara keindahan dunia. Karena rezeki sejati bukan hanya tentang materi — ia adalah kedamaian jiwa, keharmonisan keluarga, dan keberkahan hidup yang menyeluruh dan abadi. Semoga ketujuh weton yang disebutkan di atas segera merasakan hujan rezeki yang membasahi setiap sudut kehidupan mereka, dan semoga keberkahan itu pula menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar mereka.



