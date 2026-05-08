Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 8 Mei 2026 | 22.56 WIB

4 Zodiak Perlu Belajar Memaafkan, Memahami Setiap Orang Bisa Salah

Ilustrasi memaafkan/freepik

JawaPos.com - Empat zodiak berikut ini sulit memaafkan bahkan terhadap dirinya sendiri ketika berbuat kesalahan.

Mereka cenderung terus menyalahkan diri dan sulit menerima keadaan begitu saja. Perasaan kecewa, kesal, sampai marah sering masih tersimpan dalam hati mereka.

Mengutip informasi dari laman  //collective.world berikut zodiak yang perlu memahami bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya.

Taurus sulit melepaskan rasa sakit dan kecewa yang mereka rasakan. Mereka perlu belajar membebaskan diri sendiri dari beban amarah dan dendam.

Cobalah meluangkan waktu untuk merenungkan situasi yang terjadi. Dengan demikian,anda tidak hanya menciptakan

Leo memiliki kepribadian yang karismatik, penuh semangat, hal ini membuat mereka mudah membawa energi positif kemanapun mereka pergi.

Leo perlu mengingat bahwa semua orang termasuk diri mereka sendiri. Dengan belajar memaafkan, leo dapat membangun ikatan yang lebih kuat bersama pasangan.

Scorpio memiliki sifat yang intens dan penuh semangat. Namun, hal itu juga membuat scorpio lebih mudah menyimpan dendam.

 Scorpio perlu memahami bahwa memaafkan adalah hadiah indah yang bisa diberikan pada diri mereka sendiri.

Capricorn dikenal disiplin dan ambisius. Capricorn perlu mengingat bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan memaafkan adalah bagian terpenting dari pertumbuhan diri.

Editor: Hanny Suwindari
