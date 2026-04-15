Irfan Ferdiansyah
16 April 2026, 00.49 WIB

Jika Anda Mudah Memaafkan 7 Hal Ini, Anda Mungkin Sebenarnya Kurang Memiliki Harga Diri Menurut Psikologi

seseorang yang mudah memaafkan. (Freepik/sorindarii)

seseorang yang mudah memaafkan. (Freepik/sorindarii)

JawaPos.com - Memaafkan sering dianggap sebagai tanda kedewasaan, kebijaksanaan, dan kekuatan emosional. Banyak ajaran moral maupun psikologi modern menekankan pentingnya memaafkan demi kesehatan mental. Namun, ada sisi lain yang jarang dibahas: memaafkan secara berlebihan—terutama terhadap hal-hal tertentu—bisa menjadi tanda bahwa seseorang memiliki harga diri yang rendah.

Dalam psikologi, harga diri (self-esteem) berkaitan dengan bagaimana seseorang menghargai dirinya sendiri, menetapkan batasan, dan memperlakukan dirinya dengan hormat. Jika seseorang terlalu mudah memaafkan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap diri sendiri, itu bisa menunjukkan bahwa ia mengabaikan kebutuhan emosionalnya sendiri.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 7 hal yang jika terlalu mudah Anda maafkan, mungkin menjadi sinyal bahwa Anda perlu mengevaluasi kembali harga diri Anda.

1. Diperlakukan Tidak Hormat Secara Berulang

Setiap orang pasti pernah diperlakukan tidak menyenangkan. Namun, jika seseorang terus-menerus merendahkan Anda—baik melalui kata-kata, sikap, atau tindakan—dan Anda terus memaafkannya tanpa perubahan nyata, ini bisa menjadi tanda masalah.

Dalam psikologi, toleransi berlebihan terhadap perlakuan buruk sering dikaitkan dengan rendahnya batasan pribadi (personal boundaries). Anda mungkin merasa tidak layak mendapatkan perlakuan yang lebih baik, sehingga menerima perlakuan tersebut sebagai “hal biasa”.

2. Kebohongan yang Terus Terjadi

Semua orang bisa berbuat salah, termasuk berbohong. Tetapi jika seseorang berulang kali tidak jujur kepada Anda dan Anda terus memaafkannya tanpa konsekuensi, itu bisa menunjukkan bahwa Anda mengabaikan nilai kejujuran demi mempertahankan hubungan.

