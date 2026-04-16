Orang yang Cepat Memaafkan tetapi Tidak Pernah Sepenuhnya Sembuh Menunjukkan 7 Kualitas Langka Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam kehidupan, kita sering diajarkan bahwa memaafkan adalah tanda kekuatan. Bahwa melepaskan dendam adalah jalan menuju kedamaian. Namun, ada satu tipe orang yang sering disalahpahami: mereka yang mampu memaafkan dengan cepat, tetapi luka di dalam dirinya tidak pernah benar-benar sembuh sepenuhnya.

Sekilas, ini terlihat seperti kontradiksi. Jika sudah memaafkan, mengapa masih terasa sakit? Namun dalam perspektif psikologi, kondisi ini justru menunjukkan kedalaman emosi, kesadaran diri, dan kompleksitas batin yang tidak dimiliki semua orang.

Dilansir dari Expert Editor, orang seperti ini bukan lemah—justru mereka memiliki kualitas langka yang sering tidak terlihat. Berikut adalah tujuh kualitas tersebut.

1. Empati yang Sangat Tinggi

Orang yang cepat memaafkan biasanya memiliki kemampuan empati yang luar biasa. Mereka mampu melihat situasi dari sudut pandang orang lain, bahkan ketika mereka sendiri terluka.

Mereka memahami bahwa:

Orang bisa berbuat salah karena luka mereka sendiri

Tidak semua tindakan buruk berasal dari niat jahat

Setiap manusia memiliki kelemahan